"La pièce rapportée", la comédie française "qui sort des sentiers battus"

Il y a du bon et du surprenant au cinéma pour entamer le dernier mois de l’année selon Cathy Immelen : La pièce rapportée coup de cœur de la chroniqueuse ciné, Les choses humaines et Madres paralelas, "le film d’auteur de la semaine".

On quitte certes les blockbusters de la rentrée mais les trois films conseillés par Cathy Immelen à l’approche des fêtes de fin d’année offrent tous un casting de renom. La pièce rapportée d’Antonin Peretjatko rassemble Josiane Balasko et Philippe Katerine ; Les choses humaines d’Yvan Attal associe son épouse Charlotte Gainsbourg et leur fils Ben, ainsi que Matthieu Kassovitz et Pierre Arditi ; et Madres paralelas réunit Pedro Almodóvar et Penélope Cruz pour la 8e fois, après notamment le succès de Volver en 2006.