La météo devient-elle folle ? le nouveau livre de la journaliste Chloé Nabédian

Cette passion pour la météo, elle a démarré quand ?

Chloé Nabédian voulait être vétérinaire à la base mais son papa étant scientifique, elle a était fascinée par les mystères un peu exceptionnelles de la nature, les aurores boréales et les tempêtes de décembre 1999, Martin et Lothar où la France a été très touchée. Et j'ai toujours voulu comprendre comment cette mécanique fonctionnait. Et lorsqu'elle deviens journaliste, elle passe le casting de la météo et est retenue sans trop savoir pourquoi. Formée de A à Z, pendant un an et une fois qu l'on rentre dans un monde de passionné, on a envie d'en savoir toujours plus. "Tout est météo sensible

"Tout est lié à la météo", on plonge dans un univers qui est bien plus vaste et bien plus grand que ce que l'on peut imaginer.

Ce livre m'a fait rencontrer beaucoup de rencontre pour répondre aux questions de la météo devient-elle folle ? Il y a des phénomènes qui sont impacter par le réchauffemet climatique mais on ne passe pas du simple au double (Chloé Nabédian)

il y a des choses très concrètes à faire!

Par exemple, les parkings on peut les penser differemmemt. En matière d'adaptation, on a plutôt tendance à avoir des parkings en sous-sol mais on pourrait imaginer des parkings en hauteur, des rez de chaussée inactifs et des 1er étages actifs et on peut les mettre en place

"On ne passe pas du simple au double"

Remettre la végétation en place

En construisant des tours du futurs avec des arbres, des jardins suspendus