La maman de Livia Dushkoff la surprend en direct au téléphone avec des anecdotes hilarantes

Tous les jours de la semaine en été, Cyril est accompagné de Livia et Aaron pour votre dose de bonne humeur matinale en télé sur La Une et en radio sur VivaCité .

"Livia a grandi très vite, tout d’un coup et de ce fait, elle a été plâtrée plusieurs fois pour des tendinites. Parfois ce n’était même pas un plâtre mais une attelle que j’ai gardée aussi" explique notamment la maman. Livia avait en effet ses différents plâtres signés par ses camarades de classe et sa mère les a dès lors gardés en souvenir. La chroniqueuse la défend également : "Ma maman est une mère poule, italienne. Moi aussi j’ai gardé la tétine de ma nièce, le bracelet d’hôpital, alors que je n’ai pas d’enfant".

S’ensuivent de nouvelles confidences tout aussi étonnantes.

La maman de Livia a aussi gardé dans son album photos, un chewing-gum que sa fille s’était malencontreusement collé dans les cheveux. "Je voulais prendre un chewing-gum quand j’étais toute petite et elle ne voulait pas de peur que je m’endorme avec. Comme je l’ai quand même pris en cachette, je me suis endormie et il a collé dans mes cheveux. Elle a donc dû les couper et elle a gardé le chewing-gum avec les cheveux dedans" dévoile Livia Dushkoff.

Taquinant la maman, Cyril demande alors si la police a déjà débarqué à son domicile pour l’interroger sur ses étranges collections. Réponse spontanée de la principale intéressée : "Chez moi police ou pas, on ne rentre pas comme on veut !".

L’animateur du 8/9 continue en profite enfin pour demander aussi un dossier bêtise d’enfant de sa chroniqueuse. Chouquette raconte alors le jour où sa fille… a fait exploser du coca à la figure de son père : "On soupait et mon mari avait envie d’une bouteille de coca mais il fallait aller la chercher à la cave. Je me suis levée pour aller la chercher mais mon mari a dit : 'Non Livia va y aller'. Mais elle ne voulait pas. Son papa a insisté, finalement elle est partie la chercher. Et parce que Livia mauvaise qu’on l’avait forcée, avait secoué la bouteille exprès. Quand mon mari a ouvert la bouteille, j’en ai eu partout dans le living". "Mon papa avait une moustache et ça coulait tout au long" précise même Livia, dans cette séquence qui a fait rire tout le plateau, au point de se demander si la maman de Livia ne fournirait pas une chronique par jour sur sa fille dans l’émission !