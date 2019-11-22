Le 8/9

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La chanson de Jean-Luc "POUR TOUS LES GOUTS"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "JOHNNY", "GOLIATH", "TARTIFLETTE" et "TROTINETTE"

Pour interpréter cette chanson, intitulée "Pour tous les goûts", petite surprise au programme, Jean-Luc Fonck a mis en avant scène " les chanteurs de couleurs..."

Y’EN A QUI AIMENT SACHA DISTEL

D’AUTRES PREFERENT CE QU’ON DISTILLE

Y’EN A QUI AIMENT LE MOIS D’AVRIL

D’AUTRES QUI PREFERENT AVERELL

(QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?)

IL Y A LES FANS DE JOHNNY

ET D’AUTRES CONTENTS A L’IDEE

D’ALLER VOIR PATRICK BRUEL

CHANTER MASSAGE IN A BOTTLE

 

POUR TOUS LES GOUTS 

POUR TOUTES LES COULEURS

AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI

ON FINIT TOUJOURS 

PAR TROUVER SON BONHEUR

NOIR DESIR, BARRY WHITE, PINK ET GIUSEPPE VERDI

 

SI ON CONNAIT PEU JEAN-JACQUES GOLIATH

LE GRAND FRERE DE JEAN-JACQUES GOLDMAN

C’EST PARCE QU’IL JOUE COMME UNE SAUCISSE

ET PUIS QU’IL CHANTE COMME UNE PATATE

Y’EN A QUI AIMENT CLAUDE FRANCOIS

C’EST UN CHANTEUR QUI S’APPLIQUE

MEME SI C’EST UN PEU TARTIFLETTE

COMME GENRE DE MUSIQUE

 

POUR TOUS LES GOUTS 

POUR TOUTES LES COULEURS

AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI

ON FINIT TOUJOURS 

PAR TROUVER SON BONHEUR

MARRON FIVE, BB BRUNES ET GIUSEPPE VERDI

 

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS

SAUF SI LA SONNETTE NE MARCHE PAS

OU SI LE FACTEUR EST TROP PETIT

OU ENCORE S’IL N’A PAS DE BRAS

ON M’A PIQUE MA TROTINETTE

JE N’SAIS PAS COMMENT ILS ONT FAIT

J’Y ETAIT POURTANT ATTACHE

ILS Y SONT QUAND MEME ARRIVES

 

POUR TOUS LES GOUTS 

POUR TOUTES LES COULEURS

AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI

ON FINIT TOUJOURS 

PAR TROUVER SON BONHEUR

GREEN DAY, JULIEN DORE, BENJAMIN VIOLET

 

POUR TOUS LES GOUTS 

ET POUR TOUTES LES COULEURS

AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI

ON FINIT TOUJOURS 

PAR TROUVER SON BONHEUR

SALVATORE ADAMAUVE ET GREASE ANATOMY

 

 

 

 

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