La chanson de Jean-Luc "POUR TOUS LES GOUTS"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "JOHNNY", "GOLIATH", "TARTIFLETTE" et "TROTINETTE"
Pour interpréter cette chanson, intitulée "Pour tous les goûts", petite surprise au programme, Jean-Luc Fonck a mis en avant scène " les chanteurs de couleurs..."
Y’EN A QUI AIMENT SACHA DISTEL
D’AUTRES PREFERENT CE QU’ON DISTILLE
Y’EN A QUI AIMENT LE MOIS D’AVRIL
D’AUTRES QUI PREFERENT AVERELL
(QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?)
IL Y A LES FANS DE JOHNNY
ET D’AUTRES CONTENTS A L’IDEE
D’ALLER VOIR PATRICK BRUEL
CHANTER MASSAGE IN A BOTTLE
POUR TOUS LES GOUTS
POUR TOUTES LES COULEURS
AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI
ON FINIT TOUJOURS
PAR TROUVER SON BONHEUR
NOIR DESIR, BARRY WHITE, PINK ET GIUSEPPE VERDI
SI ON CONNAIT PEU JEAN-JACQUES GOLIATH
LE GRAND FRERE DE JEAN-JACQUES GOLDMAN
C’EST PARCE QU’IL JOUE COMME UNE SAUCISSE
ET PUIS QU’IL CHANTE COMME UNE PATATE
Y’EN A QUI AIMENT CLAUDE FRANCOIS
C’EST UN CHANTEUR QUI S’APPLIQUE
MEME SI C’EST UN PEU TARTIFLETTE
COMME GENRE DE MUSIQUE
POUR TOUS LES GOUTS
POUR TOUTES LES COULEURS
AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI
ON FINIT TOUJOURS
PAR TROUVER SON BONHEUR
MARRON FIVE, BB BRUNES ET GIUSEPPE VERDI
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
SAUF SI LA SONNETTE NE MARCHE PAS
OU SI LE FACTEUR EST TROP PETIT
OU ENCORE S’IL N’A PAS DE BRAS
ON M’A PIQUE MA TROTINETTE
JE N’SAIS PAS COMMENT ILS ONT FAIT
J’Y ETAIT POURTANT ATTACHE
ILS Y SONT QUAND MEME ARRIVES
POUR TOUS LES GOUTS
POUR TOUTES LES COULEURS
AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI
ON FINIT TOUJOURS
PAR TROUVER SON BONHEUR
GREEN DAY, JULIEN DORE, BENJAMIN VIOLET
POUR TOUS LES GOUTS
ET POUR TOUTES LES COULEURS
AXELLE RED, AXEL ROSE, BLANCHE, CARLA BRUNI
ON FINIT TOUJOURS
PAR TROUVER SON BONHEUR
SALVATORE ADAMAUVE ET GREASE ANATOMY