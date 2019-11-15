Le 8/9

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La chanson de Jean-Luc : "On fait c'qu'on peut"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "catastrophe", "dinosaures" et "chance".

Pour interpréter cette chanson, intitulée "On fait c'qu'on peut", petite surprise au programme, Jean-Luc Fonck a apporté "un petit bout de bois" : un sifflet qui lui sert pour donner une magnifique réplique... du bruit d'une locomotive !

"Les trains l'ont dans leur train, caché dans le réservoir à charbon" s'amuse Jean-Luc.

Voici la chanson :

 

Y’AVAIT LOUISE, Y’AVAIT EDGARD

ILS FAISAIENT DU VÉLO LOUISE ASSISE, EDGARD DEBOUT

DANS LES DESCENTES, CA DESCENDAIT - C’ÉTAIT TOF

MAIS DANS LES MONTÉES, CA MONTAIT - CATASTROPHE

 

ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS

QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS

 

ALI BABA ÉTAIT BOBO

IL VIVAIT DANS UNE VILLA A WATERLOO

IL Y AVAIT DES FENETRES TOUT PARTOUT

ALI BABA ET SES QUARANTE VOLETS, C’ÉTAIT FOU

 

ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS

QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS

 

ELLE  S’APPELAIT MARIE-LOUISE

ELLE AURAIT VOULU ETRE COMTESSE OU BIEN MARQUISE

ELLE A ÉTÉ PLACÉE BOULEVARD DE L’EMPEREUR PAR L’ONEM

DANS UNE USINE DE HARICOTS PRINCESSE A BOURG-LA-REINE

 

ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS

QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS

 

ATTENTION LES VOYAGEURS

LE TRAIN PART TOUJOURS A L’HEURE

VA FALLOIR ACCROCHER LES WAGONS

 

ELLE S’APPELAIT MARIE-LAURE

ELLE FAISAIT L’ELEVAGE DE DINOSAURES

ELLE EN FAISAIT DES CARBONNADES FLAMANDES POUR ALLER  AU MARCHE

PAS DE CHANCE ELLE NE VENDAIT RIEN -  ELLE NE PARLAIT PAS NÉERLANDAIS

 

ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS

QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS

 

ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS

QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS

LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2

ENTRE MAI 2020 ET OCTOBRE 2020...

 

...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA 

 

NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE

Plus d'infos sur www.sttellla.be

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