La chanson de Jean-Luc : "On fait c'qu'on peut"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "catastrophe", "dinosaures" et "chance".
Pour interpréter cette chanson, intitulée "On fait c'qu'on peut", petite surprise au programme, Jean-Luc Fonck a apporté "un petit bout de bois" : un sifflet qui lui sert pour donner une magnifique réplique... du bruit d'une locomotive !
"Les trains l'ont dans leur train, caché dans le réservoir à charbon" s'amuse Jean-Luc.
Voici la chanson :
Y’AVAIT LOUISE, Y’AVAIT EDGARD
ILS FAISAIENT DU VÉLO LOUISE ASSISE, EDGARD DEBOUT
DANS LES DESCENTES, CA DESCENDAIT - C’ÉTAIT TOF
MAIS DANS LES MONTÉES, CA MONTAIT - CATASTROPHE
ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS
QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS
ALI BABA ÉTAIT BOBO
IL VIVAIT DANS UNE VILLA A WATERLOO
IL Y AVAIT DES FENETRES TOUT PARTOUT
ALI BABA ET SES QUARANTE VOLETS, C’ÉTAIT FOU
ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS
QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS
ELLE S’APPELAIT MARIE-LOUISE
ELLE AURAIT VOULU ETRE COMTESSE OU BIEN MARQUISE
ELLE A ÉTÉ PLACÉE BOULEVARD DE L’EMPEREUR PAR L’ONEM
DANS UNE USINE DE HARICOTS PRINCESSE A BOURG-LA-REINE
ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS
QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS
ATTENTION LES VOYAGEURS
LE TRAIN PART TOUJOURS A L’HEURE
VA FALLOIR ACCROCHER LES WAGONS
ELLE S’APPELAIT MARIE-LAURE
ELLE FAISAIT L’ELEVAGE DE DINOSAURES
ELLE EN FAISAIT DES CARBONNADES FLAMANDES POUR ALLER AU MARCHE
PAS DE CHANCE ELLE NE VENDAIT RIEN - ELLE NE PARLAIT PAS NÉERLANDAIS
ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS
QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS
ON FAIT C’QU’ON PEUT AVEC C’QU’ON A…MAIS
QUAND ON L’A PAS ….ON L’A PAS
LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2
ENTRE MAI 2020 ET OCTOBRE 2020...
...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA
NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE
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