La chanson de Jean-Luc "ICH LIEBE DICH "

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Noël", "Chocolat", "Ordinateur" et "Garou"
DANS UNE PETITE RUE DE BONN
DANS UNE PETITE CHAMBRE DE BONNE
VIVAIT UNE FILLE QUI S’APPELAIT YOLANDE
ELLE AVAIT L’ACCENT ALLEMAND
PARCE QU’ELLE ETAIT ALLEMANDE
ELLE ETAIT VENDEUSE A TEMPS PARTIEL
ELLE VENDAIT DES CHOCOLATS SUR LE MARCHE DE NOEL
ET LE RESTE DU TEMPS ELLE CHERCHAIT L’AME SOEUR
EN TAPOTANT TAPOTANT SUR SON ORDINATEUR
ICH LIEBE DICH
ICH LIEBE DICH
D’ABORD ELLE A CONNU UN PETIT GARS CHATAIN
QUI VENDAIT DES BOULES A BERLIN
FINALEMENT ELLE A CHOISI UN PETIT GARS ROUX
QUI AIMAIT LE STRASSE ET LES BIJOUX
ILS SONT ALLES A MUNICH POUR ECOUTER JOHNNY
TOUTE LA MUNICH QUE J’AIME - OH OUI
ELLE ETAIT TRES BELLE - SCHONE
IL ETAIT TRES JEUNE - CHEUNE
ICH LIEBE DICH
ICH LIEBE DICH
IL CONDUISAIT UNE VOLKSWAGEN
UNE COCCINELLE COULEUR PASTEQUE
COMME ELLE ETAIT VEGETARIENNE
PAS STEAK C’EST BON POUR PLANETE
ELLE COLLECTIONNAIT LES TAILLEURS ET LES ROBES
ELLE EN AVAIT PLEIN DANS LA PENDERIE
ELLE AIMAIT TOUT CE QUI EST EN VOGUE
ELLE AIMAIT LA MODE - LE DERNIER CRI ….
ICH LIEBE DICH
ICH LIEBE DICH
ICH LIEBE DICH
ICH LIEBE DICH