Le 8/9

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La chanson de Jean-Luc "ICH LIEBE DICH "

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Noël", "Chocolat", "Ordinateur" et "Garou"

DANS UNE PETITE RUE DE BONN

DANS UNE PETITE CHAMBRE DE BONNE

VIVAIT UNE FILLE QUI S’APPELAIT YOLANDE

ELLE AVAIT L’ACCENT ALLEMAND

PARCE QU’ELLE ETAIT ALLEMANDE

ELLE ETAIT VENDEUSE A TEMPS PARTIEL

ELLE VENDAIT DES CHOCOLATS SUR LE MARCHE DE NOEL

ET LE RESTE DU TEMPS ELLE CHERCHAIT L’AME SOEUR

EN TAPOTANT TAPOTANT SUR SON ORDINATEUR

 

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

 

D’ABORD ELLE A CONNU UN PETIT GARS CHATAIN

QUI VENDAIT DES BOULES A BERLIN

FINALEMENT ELLE A CHOISI UN PETIT GARS ROUX
QUI AIMAIT LE STRASSE ET LES BIJOUX

ILS SONT ALLES A MUNICH POUR ECOUTER JOHNNY

TOUTE LA MUNICH QUE J’AIME - OH OUI

ELLE ETAIT TRES BELLE - SCHONE

IL ETAIT TRES JEUNE - CHEUNE

 

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

 

IL CONDUISAIT UNE  VOLKSWAGEN

UNE COCCINELLE COULEUR PASTEQUE

COMME ELLE ETAIT VEGETARIENNE

PAS STEAK C’EST BON POUR PLANETE

ELLE COLLECTIONNAIT LES TAILLEURS ET LES ROBES

ELLE EN AVAIT PLEIN DANS LA PENDERIE

ELLE AIMAIT TOUT CE QUI EST EN VOGUE 

ELLE AIMAIT LA MODE - LE DERNIER CRI ….

 

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

 

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

 

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