La chanson de Jean-Luc "FAUT Y'ALLER"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Bronchite", "Gino" et "Pizza"
"FAUT Y’ALLER"
Y'A DES MATINS COMME CA J'AI PAS ENVIE DE ME LEVER
ET ENCORE BEAUCOUP MOINS D'ALLER - TRAVAILLER
JE VOUDRAIS RESTER DANS MON LIT Y’A DES MATINS COMME CA
JE VOUDRAIS RESTER ICI MAIS JE N’PEUX PAS
JE CHERCHE DES EXCUSES, JE POURRAIS TELEPHONER
DIRE QUE JE SUIS MALADE AVEC UNE VOIX ENROUEE
DIRE QUE J'AI UNE BRONCHITE OU UNE MALADIE DE PEAU
UN TRUC ABOMINABLE QUI VIENT DE BORNEO
MAIS
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
JE POURRAIS DIRE QUE JE SUIS TOMBE EN PANNE D'ESSENCE
EN REVENANT DE VACANCES MAIS JE N'ETAIS PAS EN VACANCES
JE POURRAIS DIRE QUE LE ROI M'A CONVOQUE EN SECRET
ET QUE J’APPELLE EN CACHETTE DES TOILETTES DU PALAIS
JE POURRAIS DIRE QUE MA BELLE-MERE EST DECEDEE
MAIS JE L'AI DEJA FAIT DEUX FOIS LA SEMAINE PASSEE
QUE J’AI MANGE UNE PIZZA AUX ANCHOIS DES TROPIQUES
J’AURAIS DU REGARDER LA DATE LIMITE
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
…
JE POURRAIS DIRE QUE J’AI ETE ENLEVE PAR LES EXTRA-TERRESTRES
QUE JE NE PEUX PAS SORTIR QU’ILS ME SEQUESTRENT
QU’ILS MONT VOLE MON PANTALON
JE NE PEUX QUAND MEME PAS VENIR TRAVAILLER EN CALECON
QU'IL Y A UNE FUITE DE GAZ DANS LA BAIGNOIRE
QUE J’ATTENDS GINO LE PLOMBIER POUR QU’IL LA REPARE
QUE MON POISSON ROUGE A MANGE MES CHAUSSURES
ET QUE VENIR A PIED - PIEDS NUS, C'EST DUR
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER
Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....
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NOUVEAU : 09/10/2020 - VERVIERS - SPIRIT OF 66
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