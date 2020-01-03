Le 8/9

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La chanson de Jean-Luc "FAUT Y'ALLER"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Bronchite", "Gino" et "Pizza"

"FAUT Y’ALLER"

Y'A DES MATINS COMME CA J'AI PAS ENVIE DE ME LEVER

ET ENCORE BEAUCOUP MOINS D'ALLER - TRAVAILLER

JE VOUDRAIS RESTER DANS MON LIT Y’A DES MATINS COMME CA

JE VOUDRAIS RESTER ICI MAIS JE N’PEUX PAS

 

JE CHERCHE DES EXCUSES, JE POURRAIS TELEPHONER

DIRE QUE JE SUIS MALADE AVEC UNE VOIX ENROUEE

DIRE QUE J'AI UNE BRONCHITE OU UNE MALADIE DE PEAU

UN TRUC ABOMINABLE QUI VIENT DE BORNEO

 

MAIS 

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

 

JE POURRAIS DIRE QUE JE SUIS TOMBE EN PANNE D'ESSENCE

EN REVENANT DE VACANCES MAIS JE N'ETAIS PAS EN VACANCES

JE POURRAIS DIRE QUE LE ROI M'A CONVOQUE EN SECRET

ET QUE J’APPELLE EN CACHETTE DES TOILETTES DU PALAIS

 

JE POURRAIS DIRE QUE MA BELLE-MERE EST DECEDEE

MAIS JE L'AI DEJA FAIT DEUX FOIS LA SEMAINE PASSEE

QUE J’AI MANGE UNE PIZZA AUX ANCHOIS DES TROPIQUES

J’AURAIS DU REGARDER LA DATE LIMITE

 

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

 

 

JE POURRAIS DIRE QUE J’AI ETE ENLEVE PAR LES EXTRA-TERRESTRES

QUE JE NE PEUX PAS SORTIR QU’ILS ME SEQUESTRENT

QU’ILS MONT VOLE MON PANTALON

JE NE PEUX QUAND MEME PAS VENIR TRAVAILLER EN CALECON

 

QU'IL Y A UNE FUITE DE GAZ DANS LA BAIGNOIRE

QUE J’ATTENDS GINO LE PLOMBIER POUR QU’IL LA REPARE

QUE MON POISSON ROUGE A MANGE MES CHAUSSURES

ET QUE VENIR A PIED - PIEDS NUS, C'EST DUR

 

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y’ALLER FAUT Y'ALLER

Y'A RIEN A FAIRE FAUT Y'ALLER ....

 

 

LES PREMIERES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2

Carabistour, les premières dates
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 NOUVEAU : 26/07/2020 - ERE / FESTIVAL LES GENS D'ERE

NOUVEAU : 09/10/2020 - VERVIERS - SPIRIT OF 66

 

...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA 

 

10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE

 

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