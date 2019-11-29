La chanson de Jean-Luc "Chapo Papye Yo"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Suspicion", "Famille", "Renaud" et "Bouilloire"
ELLE EST UN PEU COMME QUI DIRAIT
BEAUCOUP MAIS PAS TELLEMENT
ELLE DANSE LE MATIN - ELLE DANSE LE SOIR
ELLE DANSE DANSE TOUT L’TEMPS
ELLE A L’AIR HEUREUX - HEIN HEIN
ET CA C’EST PAS FREQUENT
LES GENS TROUVENT QUE C’EST BIZARRE
ILS TROUVENT QUE C’EST GENANT
MAIS MOI GENANT GENANT GENANT N’AI RIEN A FAIRE
JE NE SUIS PAS LES GENS
JE TROUVE QU’ELLE EST SUPER
ILS DISENT QU’ELLE EST CINTREE
IL Y SOUPCON - SUSPICION
TOUT CA PARCE QU’ELLE NE PORTE QUE
DES CHAPEAUX EN PAPIER
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER
LE SOIR ELLE UTILISE
LES PAGES CENTRALES DU SOIR
QUAND ELLE VA ACHETER DES MEUBLES SUEDOIS
HOP : CATALOGUE IKEA
POUR LES REPAS DE FAMILLE,
LA UNE D’ICI PARIS
POUR ECOUTER RENAUD
ELLE PREND MADAME FIGARO
QUAND ELLE VA FAIRE SES COURSES
CHEVAL MAGAZINE
POUR SES COURS D’AUTO ECOLE
LE MONITEUR DE L’AUTOMOBILE
JE L’AI VUE CE MIDI AVEC UN CHAPEAU FEMMES D’AUJOURD’HUI
ON NE SAIT PAS CE QU’ELLE METTRA DEMAIN
MAIS L’AVENIR NOUS LE DIRA BIEN
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER
CHAPO PAPYE YO
ELLE SE BALANCE DE CE QUE LES GENS LUI BALANCENT
MEME QUAND ILS DISENT QU’ELLE EST …DANGEREUSE
ELLE N’EST PAS DANGEREUSE ELLE EST JUSTE HEUREUSE
OU EST LE MAL QUAND ON FAIT DES CHAPEAUX EN PAPIER JOURNAL
ILS DISENT QU’ELLE YOYOTE
DE LA CAFETIERE
MOI JE DIT QUE BOUILLOIRE, C’EST POUVOIR
QUAND ON VEUT LE FAIRE, FAUT L’FAIRE
UN JOUR ON VERRA - COMME ICI - LE MONDE ENTIER
SE PROMENER AVEC DES CHAPEAUX EN PAPIER
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN
EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER