Le 8/9

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La chanson de Jean-Luc "Chapo Papye Yo"

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Suspicion", "Famille", "Renaud" et "Bouilloire"

ELLE EST UN PEU COMME QUI DIRAIT 

BEAUCOUP MAIS PAS TELLEMENT

ELLE DANSE LE MATIN - ELLE DANSE LE SOIR 

ELLE DANSE DANSE TOUT L’TEMPS

ELLE A L’AIR HEUREUX - HEIN HEIN

ET CA C’EST PAS FREQUENT

LES GENS TROUVENT QUE C’EST BIZARRE

ILS TROUVENT QUE C’EST GENANT

 

MAIS MOI GENANT GENANT GENANT N’AI  RIEN A FAIRE

JE NE SUIS PAS LES GENS 

JE TROUVE QU’ELLE EST SUPER

ILS DISENT QU’ELLE EST CINTREE

IL Y SOUPCON - SUSPICION

TOUT CA PARCE QU’ELLE NE PORTE QUE

DES CHAPEAUX EN PAPIER

 

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER

 

LE SOIR ELLE UTILISE 

LES PAGES CENTRALES DU SOIR

QUAND ELLE VA ACHETER DES MEUBLES SUEDOIS

HOP : CATALOGUE IKEA

POUR LES REPAS DE FAMILLE,

LA UNE D’ICI PARIS

POUR ECOUTER RENAUD

ELLE PREND MADAME FIGARO

 

QUAND ELLE VA FAIRE SES COURSES

CHEVAL MAGAZINE

POUR SES COURS D’AUTO ECOLE

LE MONITEUR DE L’AUTOMOBILE

JE L’AI VUE CE MIDI AVEC UN CHAPEAU FEMMES D’AUJOURD’HUI

ON NE SAIT PAS CE QU’ELLE METTRA DEMAIN

MAIS L’AVENIR NOUS LE DIRA BIEN

 

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER

 

CHAPO PAPYE YO

 

ELLE SE BALANCE DE CE QUE LES GENS LUI BALANCENT

MEME QUAND ILS DISENT QU’ELLE EST …DANGEREUSE

ELLE N’EST PAS DANGEREUSE ELLE EST JUSTE HEUREUSE

OU EST LE MAL QUAND ON  FAIT DES CHAPEAUX EN PAPIER JOURNAL 

 

ILS DISENT QU’ELLE YOYOTE

DE LA CAFETIERE

MOI JE DIT QUE BOUILLOIRE, C’EST POUVOIR

QUAND ON VEUT LE FAIRE, FAUT L’FAIRE

UN JOUR ON VERRA - COMME ICI -  LE MONDE ENTIER

SE PROMENER AVEC DES CHAPEAUX EN PAPIER

 

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER

 

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN HOEDJE VAN

EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE VAN … PAPIER

 

 

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