La célèbre BD "Tif et Tondu" revient après 23 ans d'absence

La célèbre BD "Tif et Tondu" revient après 25 ans d'absence - © Tous droits réservés

Blutch et Robber - Le 8-9: l'invité - 06/02/2020 Les auteurs Blutch et Robber pour la BD Tif et Tondu, Mais où est Kiki ? Créés à la fin des années 30 dans le journal de Spirou, les détectives Tif et Tondu ont connu différents auteurs et une cinquantaine d'aventures. Ils renaissent après plus de 20 ans d'absence grâce à Blutch et Robber dans Mais où est Kiki ? Kiki, c'est l'une des proches de Tif et Tondu qui a été enlevée. Les deux amis viennent, eux, d'arrêter un antiquaire voleur de tableaux de maitre. Les deux affaires semblent liées. Tif et Tondu vont devoir les résoudre.