La bonne surprise de la semaine!

Même si la plupart d'entre-vous sont en vacances en ce moment, certains ne chôment pas. C'est la cas du groupe belge Atum Nophi!

Le mélange détonnant formé par Atum Nophi, duo rock de la province de Luxembourg (Etalle) s'apprête à dévoiler l'album " It's Nothing Like What You've Been Told ".

Cet album traverse une série de réflexions introspectives, d'émotions et de sentiments personnels. Fidèle à l'image renvoyé par sa pochette, " It's Nothing Like What You've Been Told " est composé d'un patchwork de genres et de thèmes. Sans barrières stylistiques, les morceaux évoluent entre grunge, math rock, rock garage, rock moderne ou stoner. Entre complexité et simplicité, entre groove et break heavy, l'album tend à surprendre. Il en ressort une spontanéité organique, une recherche sur la sonorité et la production ainsi qu'une réelle volonté de briser les codes et les frontières d'une passion commune.

Sur les réseaux sociaux, vous êtes d'ailleurs peut-être tombés cette semaine sur le clip video de "Nothing Common" dans lequel on peut apercevoir notre relookeur préféré de la bande du 8/9: un certain David Jeanmotte.

Ce premier single a été tourné dans la salle de spectacle “Le Petit Chapeau Rond Rouge” à Bruxelles.

Le thème du morceau étant l’acceptation de ses différences, le duo à souhaiter mettre en scène des personnalités atypiques et hautes en couleur dans un style cabaret burlesque. David Jeanmotte correspondait tout à fait à ce profil. A ses côtés, on retrouve aussi Colette Colerette et Flying Willy du Cabaret Mademoiselle (Bruxelles), trois transformistes de la région liégeoise (Rebecca Parker, Laly Pop et Tanya Milano) et David Jeamotte qui incarne exactement les valeurs mises en avant par les paroles.

Cet album est disponible en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming le 28 février 2020.