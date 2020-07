La betterave rouge : David Jeanmotte vous explique ses bienfaits pour la santé

On ne peut pas dire que la betterave soit le légume préféré des petits et des grands. Souvent boudé, peu consommé, ce tubercule à la teinte rouge caractéristique regorge pourtant de bons éléments pour détoxifier l’organisme et prendre soin de la peau. David Jeanmotte nous explique ses nombreux atouts dans Le 8/9.

Ses nombreux bienfaits santé

La betterave rouge regorge de nombreux bienfaits pour la santé - © Burcu Atalay Tankut - Getty Images

David nous explique que la betterave rouge filtre et élimine les toxines pouvant causer des maladies grâce à la bétacyanine qu’elle contient : le foie et l’organisme sont nettoyés et purifiés.

Très riche en fer, elle a la capacité de nettoyer le sang. Elle aide les globules rouges à se régénérer plus facilement et à apporter plus d’oxygène aux organes vitaux.

Elle fait partie des aliments les plus puissants pour éviter le développement des cellules cancéreuses et prévient donc le cancer, plus particulièrement celui du côlon.

La betterave aide à contrôler les taux de cholestérol dans l’organisme. En effet, elle réduit le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon.

Elle prévient le stress oxydatif, correspondant à une oxydation des différents constituants de l’organisme, la faute aux radicaux libres.

Elle empêche la formation de caillots, lutte contre l’hypertension, les maladies cardiaques, ainsi que les varices.

La betterave permet de réduire la consommation d’oxygène de l’organisme. Résultat : fatigue réduite et énergie décuplée !

Elle est d’une aide précieuse pour perdre du poids. Riche en fibres et en nutriments, elle provoque une sensation de satiété rapide et évite donc le grignotage.

La betterave favorise la bonne humeur et prévient même les risques de dépression.

Elle agit également sur les fonctions cérébrales : en facilitant les transmissions nerveuses elle permet le bon fonctionnement du cerveau.

Elle contribue au bon développement du foetus et prévient le risque de malformation congénitale. Une alliée parfaite pour les femmes enceintes !

Active à l’intérieur, la betterave, et plus particulièrement son jus, permet d’avoir une jolie peau et aussi de beaux cheveux. Anti-inflammatoire, hydratante et adoucissante, elle prévient notamment l’apparition de l’acné et autres imperfections. Puissant antioxydant, la bétaïne qu’elle contient préserve une bonne hydratation de la peau et combat les signes de l’âge.