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La balade musicale de Jean-Luc Fonck : "N'écoute pas"

Jean-Luc revient dans Le Live avec une nouvelle balade musicale : "N'écoute pas", avec huit mots imposés : Gilberte, citrouille, atmosphère, lilas, eurêka, toutou, gouffres de Liège, football.

N’ECOUTE PAS GILBERTE

ELLE RACONTE DES CARABISTOUILLES

QUAND ELLE DIT QUE TA TETE

RESSEMBLE A UNE CITROUILLE

SI LA TERRE ETAIT PLATE

Y’AURAIT PAS D’ATMOSPHERE

SI LA TERRE ETAIT PLATE

ON NE S’RAIT PAS TOUS MABOULS

CE MATIN, J’AVAIS PERDU MA MONTRE

CELLE AVEC LE JOLI BRACELET LILAS

EUREKA EUREKA, JE L’AI RETROUVEE

ELLE ETAIT SUR MON BRAS IL ETAIT HUIT EUREKA

 

N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT

NE LES ECOUTE PAS , NON

ECOUTE MOI

OTSETUNG

 

SI TU VEUX VRAIMENT VIVRE UN TRUC DE OUF

OUF TES YEUX - OUF TES OREILLES

COMME DIRAIT MON TOUTOU : " WAF - WAF - WAFELS

LES GOUFFRES DE LIEGE, C’EST UNE MERVEILLE "

AU PAYS DES AVEUGLES, LES BORGNES SONT ROIS,

LES JACKSON FIVE SONT CINQ ET LES BEE GEES SONT TROIS

QUELLE DIFFERENCE Y-A T’IL ENTRE LE FOOTBALL

LE POINT COMMUN, C’EST QU’IL N’Y EN A PAS

 

N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT

NE LES ECOUTE PAS , NON

ECOUTE MOI

OTSETUNG

 

 

LA MOITIE DES BEATLES ROULAIT EN AUDI

ET L’AUTRE MOITIE ROULAIT EN LADA

ET HOP DANS L’AUDI ET HOP DANS LA LADA

HOP L’AUDI HOP LADA - CA VIENT DE LA 

JE CONNAIS UNE ANDALOUSE QUI MANGE DE LA MOUTARDE

TOUS LES MATINS AU PETIT DEJEUNER

ELLE EN MANGE AUSSI AVANT D’ALLER SE COUCHER

BUENAS NOCHES MI AMORA

 

N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT

NE LES ECOUTE PAS , NON

ECOUTE MOI

OTSETUNG

 

N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT

NE LES ECOUTE PAS , NON

ECOUTE MOI

OTSETUNG

Les prochaines dates de Jean-Luc Fonck

...ET BIENTOT : LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2

 

ENTRE MAI 2020 ET OCTOBRE 2020...

 

...ET DEJA : LA DERNIERE DATE DU CARABISTOUR DE STTELLLA 

 

NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE

Plus d'infos sur www.sttellla.be

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