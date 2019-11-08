La balade musicale de Jean-Luc Fonck : "N'écoute pas"

Jean-Luc revient dans Le Live avec une nouvelle balade musicale : "N'écoute pas", avec huit mots imposés : Gilberte, citrouille, atmosphère, lilas, eurêka, toutou, gouffres de Liège, football.
N’ECOUTE PAS GILBERTE
ELLE RACONTE DES CARABISTOUILLES
QUAND ELLE DIT QUE TA TETE
RESSEMBLE A UNE CITROUILLE
SI LA TERRE ETAIT PLATE
Y’AURAIT PAS D’ATMOSPHERE
SI LA TERRE ETAIT PLATE
ON NE S’RAIT PAS TOUS MABOULS
CE MATIN, J’AVAIS PERDU MA MONTRE
CELLE AVEC LE JOLI BRACELET LILAS
EUREKA EUREKA, JE L’AI RETROUVEE
ELLE ETAIT SUR MON BRAS IL ETAIT HUIT EUREKA
N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT
NE LES ECOUTE PAS , NON
ECOUTE MOI
OTSETUNG
SI TU VEUX VRAIMENT VIVRE UN TRUC DE OUF
OUF TES YEUX - OUF TES OREILLES
COMME DIRAIT MON TOUTOU : " WAF - WAF - WAFELS
LES GOUFFRES DE LIEGE, C’EST UNE MERVEILLE "
AU PAYS DES AVEUGLES, LES BORGNES SONT ROIS,
LES JACKSON FIVE SONT CINQ ET LES BEE GEES SONT TROIS
QUELLE DIFFERENCE Y-A T’IL ENTRE LE FOOTBALL
LE POINT COMMUN, C’EST QU’IL N’Y EN A PAS
N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT
NE LES ECOUTE PAS , NON
ECOUTE MOI
OTSETUNG
…
LA MOITIE DES BEATLES ROULAIT EN AUDI
ET L’AUTRE MOITIE ROULAIT EN LADA
ET HOP DANS L’AUDI ET HOP DANS LA LADA
HOP L’AUDI HOP LADA - CA VIENT DE LA
JE CONNAIS UNE ANDALOUSE QUI MANGE DE LA MOUTARDE
TOUS LES MATINS AU PETIT DEJEUNER
ELLE EN MANGE AUSSI AVANT D’ALLER SE COUCHER
BUENAS NOCHES MI AMORA
N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT
NE LES ECOUTE PAS , NON
ECOUTE MOI
OTSETUNG
N’ECOUTE PAS CE QUE LES GENS RACONTENT
NE LES ECOUTE PAS , NON
ECOUTE MOI
OTSETUNG
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NOUVEAU : 10/10/2020 - BRUXELLES - ANCIENNE BELGIQUE
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