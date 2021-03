L’école de la vie : une nouvelle série qui démarre ce soir sur Tipik

C’est une série française qui se déroule dans un lycée où l'on y suit autant la vie des profs, que celle des élèves. " Le personnage central c’est le prof d’histoire géo, un trentenaire qui vit un drame personnel très douloureux, il se réfugie dans son travail, le seul moyen pour lui de ne pas sombrer. Il se dévoue corps et âme à ses élèves, particulièrement à la classe de première dont il est le professeur principal " précise Cathy Immelen.

Cette série arrive à mélanger comédie et drame sans jamais être lourde, pesante ou clichée et tous les personnages sont attachants, que ce soit les profs ou les élèves. " ils sont écrits et interprétés de manière subtile, vraiment, il y a une justesse dans le jeu des acteurs, ados et adultes, qui confère énormément de réalisme et d’émotions à toutes les situations " . On y aborde beaucoup de thèmes de société sont abordés au fil des épisodes : la précarité, le handicap, le deuil, l’extrémisme, l’homophobie…

Avec un ancrage très contemporain : on y parle réseaux sociaux, fake news, addictions… " Cette série peut être un outil de compréhension des problèmes des jeunes pour les parents, et pour les plus jeunes, elle peut servir également de clé de décodage des obstacles auxquels ils sont confrontés en grandissant " .