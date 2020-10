L'annonce peut surprendre, la police fédérale va engager une petite dizaine…de chevaux

Les critères à remplir pour pouvoir devenir un policier à sabots !

Selon les éditions Sud Presse, la police n’engage pas seulement des hommes et des femmes motivés et fiers de servir, les animaux constituent aussi des partenaires fiables et fidèles. "En accomplissant leurs tâches de protection, de prévention et de surveillance au plus près de la population, les cavaliers et leurs montures font rayonner la police fédérale aux quatre coins du pays"complète Cyril.

Afin de poursuivre sur cette voie, la Police Fédérale lance un appel pour agrandir ses rangs. Objectif : recruter dix à douze nouveaux chevaux.

Si vous possédez un cheval et que vous souhaitez le vendre, voici une belle opportunité. Attention, il faudra néanmoins respecter certains critères bien définis. Pas question de leur vendre un cheval de trait, un trotteur ou encore un pur-sang ! "Il faut un demi-sang d’une hauteur au garrot de minimum 1,64 m (sans les fers)" commente Cyril.

La police recherche des chevaux au caractère "calme et curieux". Des chevaux, hongres ou juments, âgés de 3 à 6 ans en 2020, de robe alezane, noire, baie ou grise, déjà monté , avec une morphologie robuste et assez porteurs. Des chevaux qui auront également une bonne dose de résistance au stress note le quotidien. C’est que le boulot n’est pas à la portée du premier venu.

Si vous possédez un cheval correspondant aux critères et que vous souhaitez le vendre, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante afin d’obtenir toutes les informations : dga.das.mountedresources@police.belgium.eu