L'accordéoniste français Michel Pruvot était l'invité du 8/9 pour présenter son émission sur Viva+, Sur un air d’accordéon diffusée tous les dimanches matin de 8h à 9h. Le musicien a également repris Les filles du bord de mer en live dans votre émission matinale. Viva+, votre radio 100% digitale qui s'écoute via le DAB+ ou le player radio, mettant à l'honneur les années 50 à 70 vient de souffler sa première bougie et vous propose déjà des nouveautés. Parmi celles-ci, vous retrouvez tous les dimanches matin, de 8h à 9h, Sur un air d’accordéon animé par Carine Bresse et Michel Pruvot. Qui de mieux placé pour parler d'accordéon que Michel Pruvot ? Avec ses 40 ans de carrière, le musicien a côtoyé les plus grands accordéonistes de son époque. Michel Pruvot est venu accompagné de son accordéon pour nous jouer quelques notes et donner une ambiance musette dès le matin.

L'accordéon, un amour de jeunesse L'accordéoniste Michel Pruvot reprend "Les Filles du bord de mer" en live - © Tous droits réservés Michel Pruvot débute l'accordéon à l'âge de... 4 ans. Son père était en effet professeur d'accordéon et l'a donc plongé dans l'apprentissage de cet instrument très tôt. "Ma mère avait un bistrot, donc je jouais dans son café pour les clients puis à partir du moment où j'ai su lire j'ai commencé à travailler le solfège, les méthodes accordéon et faire les concours accordéon" précise-t-il également. ►►► À lire aussi : Plastic Bertrand sort son nouvel album : "C'est une espèce de déclaration d'amour à l'humanité" Maître d'un instrument déjà difficile à bien exploiter, Michel Pruvot a joué également d'autres instruments durant sa carrière. "À l'âge de treize ans je suis rentré dans l'orchestre de mon père, et tous les musiciens m'ont appris à jouer de la guitare, de la batterie,..." cite-t-il entre autres. Mais si l'artiste touche à tous les instruments, il retourne à chaque fois à son amour de jeunesse, l'accordéon, comme il l'explique : "À l'âge de 20 ans, en rentrant de service militaire j'ai monté un orchestre moderne, j'ai pu jouer de l'accordéon pendant 14 ans et cet orchestre s'appelait Mike Davidson, et donc on faisait le top à l'époque et puis d'un seul coup tout cela a disparu, les discothèques qui se montaient un peu partout sont arrivées et je suis revenu à l'accordéon".

Un instrument populaire Doté d'une large expérience, Michel Pruvot apporte donc son expertise d'accordéoniste sur Viva+. Il révèle ainsi que ces instruments possèdent des sons différents : ils peuvent être accordés avec une sonorité typique de la musette, ou avec des sonorités plus classiques ou jazz. L'accordéon peut aussi être chromatique ou diatonique. Dans tous les cas, l'accordéon marque l'esprit par son côté populaire et festif. Le musicien déplore ainsi qu'avec les mesures sanitaires qui ont émaillé la France et la Belgique, il n'a plus joué dans un gala depuis le neuf mars 2020. Une raison de plus d'avoir une émission qui met à l'honneur cet instrument qui a connu ses heures de gloire dans les années 50 et 60. Mais Sur un air d'accordéon n'est pas la première émission dédiée à cet instrument proposée sur une antenne de la RTBF comme le rappelle Michel Pruvot : "Vous aviez une grande émission à l'époque, Chansons à la carte, avec tous les accordéonistes, Hector Delfosse,... très populaire". Populaire, ce mot désigne d'ailleurs bien cet instrument tant par son public que par ses musiciens au vu du nombre de praticiens qu'il existe encore : En France, il y a 350.000 jeunes qui jouent de l'accordéon actuellement.

Maîtriser l'accordéon L'accordéoniste Michel Pruvot reprend "Les Filles du bord de mer" en live - © Tous droits réservés Michel Pruvot concède que cet instrument est peu évident à maîtriser. La difficulté ? "Coordonner les deux mains. Ce n'est pas comme au piano, parce que vous pouvez regarder vos doigts. Là, vous ne regardez rien" répond-t-il puisque l'une appuie sur les touches et l'autre pousse le soufflet central. Pour parvenir à dompter son accordéon à ses débuts, Michel Pruvot dévoile la technique qu'il avait utilisée : "J'étais monté sur une chaise. On avait des timbres de toutes les couleurs et j'avais mis un timbre de chaque couleur sur la gamme et je regardais dans la glace".

Une reprise live des "Filles du bord mer" L'accordéoniste Michel Pruvot reprend "Les Filles du bord de mer" en live - © Tous droits réservés Outre ses explications sur l'accordéon, Michel Pruvot détaille également les autres particularités de Sur un air d'accordéon sur Viva+ : "À chaque fois on fait un coup de chapeau à un accordéoniste. Par exemple ici à Hector Delfosse numéro un en Belgique. On enregistre aujourd'hui pour tout le mois de novembre : on aura Yvette Horner, Maurice Larcange et puis on passe Willy Staquet qui était aussi un des grands de Chansons à la carte. Et on passe également à chaque fois des mélodies que les gens nous demandent. Je vais aussi jouer pour la première fois en live dans les émissions du mois de novembre". Avant ce live sur Viva+, Michel Pruvot a proposé un morceau en direct, présent sur son album Les flonflons de la fête, une reprise des Filles du bord de mer de Salvatore Adamo. Vous retrouvez cet album en CD ainsi qu'en version... clé USB car les nouvelles voitures ne comportent parfois plus de lecteur CD. Écoutez Sur un air d'accordéon avec Carine Bresse et Michel Pruvot tous les dimanches de 8h à 9h sur Viva+. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.