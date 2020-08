Kylie Minogue en mode "Disco" et David Guetta dans la mouvance hispanique

© BMG

On ne présente plus Kylie Minogue, la chanteuse australienne de 52 ans dont la carrière démarre dans les années 1980 avec des énormes tubes comme I Should Be So Lucky en 1987 sur son premier album ou encore Can't Get You Out Of My Head et Love At First Sight qui figurent en 2001 sur l'album au succès planétaire Fever.

Kylie, "c'est la chanteuse australienne qui a vendu le plus d'albums, plus de 100 millions depuis le début de sa carrière" précise Pascal Michel.

"Son dernier album est sorti en 2018, elle prépare un nouvel album qui sortira aumois de novembre" annonce le chroniqueur.

Le premier extrait de ce nouveau disque s'intitule Say Something et rend hommage aux années disco, "un de ses souvenirs de jeune, une passion de son enfance". Ayant connu le disco à l'âge de huit ans, Kylie Minogue voulait honorer et s'inspirer, avec ce nouvel album baptisé 'sobrement', Disco, des artistes comme Diana Ross, Gloria Gaynor ou encore Earth Wind & Fire.

Le clip est selon le chroniquer, très kitsch, mais assumé : "Elle explique que le disco lui fait penser à cet univers-là avec les paillettes et qu'elle voulait rendre hommage aux artistes qui lui ont donné l'envie d'aimer la musique".