Kostia régale le 8/9 avec son sketch givré sur les vacances au ski !

Kostia présente son spectacle en direct dans le 8/9 - Extrait de Le 8-9 (219/275) - 12/11/2021 Kostia rêvait que sa vie soit un conte de fées, genre tout est bien qui finit bien. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça ! Contraint de jouer les équilibristes, jonglant entre ses filles, sa mère, sa psy, sa balance et son ex- femme, il nous embarque dans son quotidien, ses péripéties et ses mésaventures, sa vie d'homme et de papa moderne. L'humoriste Kostia pose un œil subtil et décalé sur le monde qui l'entoure et nous fait découvrir son univers bien à lui. Énergique, drôle, touchant, il viendra nous parler du festival Profond'ément Drôle. Un festival d'humour qui se déroule du 18 au 21 novembre au cœur de Profondeville.