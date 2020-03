Kid Noize sort un nouveau single, une seconde BD, et propose des DJ sets sur ses réseaux sociaux

Avec Blow it up, Kid Noize nous propose un morceau 100% inédit.

Alors qu'il vient de remporter le prix du "hit de l'année" pour son titre Walking to the Jungle aux D6bels Music Awards , le DJ à la tête de singe est déjà de retour avec un nouveau single depuis le 6 mars dernier.

Le musicien, DJ et producteur belge Kid Noize était l'invité du 8/9 ce 17 mars pour évoquer la sortie de son nouveau single Blow it up et de son utilité en tant qu'artiste en ces temps de crise sanitaire.

Le DMA du "Hit de l'année"

Kid Noize sort un nouveau single et vous propose des DJ set sur ses réseaux sociaux - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Kid Noize revient à la fois sur son actualité musicale et sur son rôle en tant qu'artiste influent auprès des jeunes.

Il revient d'abord sur le DMA du "Hit de l'année", remporté il y a près d'un mois avec son tube Welcome to the Jungle. Il assure garder le trophée précieusement : "Il est juste à côté de moi. C'est quand même un beau trophée, une belle chose, car ce sont tous les gens qui ont voté pour me l'attribuer. Pour moi, c'est un petit morceau d'histoire". Il confie avoir toujours du mal à réaliser cet exploit, d'autant plus que l'artiste était en compétition avec Angèle et ses deux tubes Balance ton quoi et Tout oublier. Kid Noize assure qu'il a d'ailleurs reçu ensuite les félicitations de l'artiste solo féminine de l'année.

Après Welcome to the Jungle, l'homme à la monkey face sort déjà un nouveau single de retour avec Blow it up. Un prochain album n'est par contre pas encore à l'ordre du jour. Il déclare : "Cela ne sortira pas tout de suite par contre il y a l'album BD qui va bientôt sortir. Le tome 2 le 3 avril. En vrai j'attends un mail pour savoir si cela va être repoussé ou pas. Je pense que ce sera repoussé". Le coronavirus touche en effet le monde culturel ainsi que celui de l'édition.