Kheiron : un spectacle différent à chaque représentation !

Kheiron - Le 8-9: l'invité - 15/11/2019 L’humoriste Kheiron pour son nouveau spectacle 60 minutes avec Kheiron. Réalisateur de deux films - Nous trois ou rien et Mauvaises herbes avec Catherine Deneuve et André Dussolier - Kheiron se découvre aussi sur scène ! Pendant 60 minutes, vous ne savez pas ce que vous venez voir mais lui ne sait pas non plus ce qu’il va vous dire ! Tout dépendra de vos réponses à ses questions… En totale improvisation pendant l’entièreté du spectacle, Kheiron vous propose de vivre un show unique. Le 29 février à BRUXELLES – Cirque Royal. Le 1er mars à HUY – Centre Culturel.

Kheiron était l'invité du "8-9" ce vendredi matin pour présenter son nouveau spectacle "60 minutes avec Kheiron", un spectacle fait de beaucoup d'improvisation et surtout, qui est différent à chaque représentation. Kheiron, qui s'est révélé en 2006 dans le Jamel Comedy Club et qu'on a notamment aperçu dans la mini-série "Bref", revient avec un nouveau spectacle qui passera pour deux dates par la Belgique, au Cirque Royal à Bruxelles et au Centre culturel de Huy. Pendant 60 minutes, vous ne savez pas ce que vous venez voir mais lui ne sait pas non plus ce qu’il va vous dire ! Tout dépendra de vos réponses à ses questions… En totale improvisation pendant l’entièreté du spectacle, Kheiron vous propose de vivre un show unique.

"Plusieurs heures de blagues dans la tête" Kheiron - © Facebook Grande nouveauté dans le monde de l'humour donc, il est impossible de dire ce qu'il va faire sur scène car lui-même ne le sait pas en y entrant. "Non je ne sais pas, je décide avec le public au moment où je monte sur scène" dévoile l'humoriste. "C'est complètement fou ça" rétorque Cyril. "Ouais c'est kiffant ! Pardon j'ai eu l'air d'un ouf (rires). J'adore ce que je fais !" s'exclame Kheiron, de très bonne humeur sur le plateau du "8-9". Il détaille plus sérieusement : C'est ce qui m'excite le plus. Je n'ai pas un spectacle figé. Je monte sur scène, j'ai plusieurs heures de blagues dans la tête. Et en fonction du public, de qui ils sont, de ce qu'ils me donnent, je choisis ce que je vais faire ce soir Il entrecoupe un sketch qu'il connaît donc par cœur par de l'impro puis revient sur un autre sketch et ainsi de suite "et ça fait un spectacle unique chaque soir" nous dévoile-t-il.

Un travail colossal Cela ne sous-entend pas pour autant que Kheiron n'a pas travaillé son nouveau spectacle. Il raconte : "au lieu de faire un premier spectacle, de faire un DVD, de le jeter, d'en faire un deuxième avec un autre DVD, le jeter également, puis un troisième : j'ai écrit le premier, je l'ai gardé en tête, j'en ai fait un deuxième, je l'ai aussi gardé en tête et j'ai fait de même avec un troisième. Donc j'ai trois spectacles en tête et je jongle entre ceux-ci". Cela requiert donc plus de travail pour l'humoriste d'autant plus qu'il intercale beaucoup d'impros qu'il a faites et qui ont bien marché, qu'il garde et réutilise à certains moments. "Les gens ne savent donc pas ce qui est improvisé et ce qui n'est pas improvisé" assure-t-il. L'humoriste utilise ainsi énormément l'interaction avec le public. Mais Kheiron tient à rassurer tous ceux qui seraient tentés d'assister à son spectacle mais auraient peur de lui parler lors des sketchs : "je parle à ceux qui ont envie que je leur parle et ceux qui ont pas envie je le sens et donc je leur parle pas. Il y a un moment donné où ils peuvent lever la main pour dire "moi j'ai pas envie que tu me parles" et je note à ce moment là". "Ce n'est d'ailleurs pas un truc humiliant" qu'il demande aux spectateurs avec qui il interagit. Si vous ne voulez donc pas donner la réplique à Kheiron, il ne vous mettra pas mal à l'aise : "je respecte le fait qu'on ait pas d'interactions, on a le droit" justifie-t-il. Que vous soyez simplement spectateur ou que vous répondiez à l'humoriste pendant son spectacle, vous constaterez que les gens l'emmènent n'importe où. Par exemple, il leur demande entre autres le métier qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. "J'ai une vingtaine de questions que je pose et puis en fonction de ce que j'ai, je passe plus ou moins du temps dessus et puis je dis n'importe quoi" lance-t-il. "Par exemple quand je pose question sur le métier qu'il rêvait de faire. S'il y en a qui dit moi je pratique ce métier là et que j'ai un sketch de 2, 3, 4, 5 minutes sur cette profession je le joue. Une fois que j'ai fini l'impro avec lui, je case le sketch correspondant, puis je passe à un autre. Pendant qu'il me donne son métier, je peux ressentir une tension avec sa femme. J'ai un sketch sur les tensions et hop je le fais à ce moment-là. Puis on a fini avec les métiers et je pose une autre question. Sans que les gens s'en rendent compte, il n'y a pas de moment de latence, de blanc où on attend ce que je vais dire. C'est très rythmé" confie-t-il l'humoriste. Kheiron emmagasine donc un nombre de texte impressionnant dans son cerveau ! "C'est juste une habitude. J'ai divisé mon cerveau, il y a une partie qui est concentrée sur moi ce que je dois faire et une partie sur le public et j'en ai pris l'habitude" détaille-t-il. Il n'a d'ailleurs pas peur d'un éventuel blanc dans son spectacle : Si je ne sais pas quoi dire je le dis et je l'assume et cela en devient une blague 39 minutes avec Kheiron (Best of #10 + Inédits) - 15/11/2019 Follow moi sur Insta ➡ https://www.instagram.com/kheiron_ ➡ 4 dates à PARIS en 2019 (et pas une de plus !) ➡ En Tournée dans toute la France http://www.kheiron.fr Toi aussi, viens vivre des soirées uniques à mon spectacle, différent chaque soir

Débat sur le plateau sur... la couque au chocolat Kheiron, parmi les différentes improvisations que l'on pourrait retrouver dans son spectacle, a traité de la guerre du langage autour du pain au chocolat, que l'on appelle bien souvent chez nous, couque au chocolat. "Je l'ai fait qu'une fois. C'est une impro que j'ai faite à Toulouse car c'est une thématique qui est importante pour eux là-bas et je l'ai mise sur ma chaîne YouTube" raconte l'humoriste. "Je crois qu'en une année j'ai mis 20 heures d'impro, c'est écrit entre 20 spectacles. Je le dis pour que les gens se rendent compte. Générosité, #onaimelavie" révèle Kheiron sur le ton de l'humour. C'est alors que démarre un vrai débat de société entre les trois humoristes présents ce vendredi matin sur le plateau du "8-9" : "alors que ce sont des couques au chocolat" répond Jérôme De Warzée. Kheiron remarque un vrai enjeu quand Jérôme lui explique la signification du mot "couque". "C'est pas un enjeu, c'est national" s'exclame notre humoriste du Cactus. Jean-Luc Fonck détaille de son côté : "le croissant c'est une couque au beurre en forme de croissant et la couque au beurre c'est un croissant mais en forme de couque". "Et il y a la "couque Elberg" en forme de basilique" s'amuse Jérôme. Kheiron rigole de la situation : "moi je sens que tout le monde monte d'un ton c'est ça qui me fascine en plus". Jérome et Kheiron ne se sont pas encore vus l'un l'autre, mais ce dernier promet d'aller voir le belge la prochaine fois qu'il vient dans le plat pays.

Kheiron et l'usage des smartphones en spectacle Au contraire de ceux qui demandent de ne pas filmer et de ne pas photographier, lui donne la matière de son spectacle sur le net. Mais il déteste quand quelqu'un le filme et nous explique pourquoi. C'est d'abord une question de logistique : "on filme avec une caméra professionnelle, il y a un micro, on choisit les moments qu'on met". Mais aussi une manière de faire mieux profiter le public de son one-man show : "je ne comprends pas la démarche d'aller voir un artiste et de le regarder à travers un téléphone alors que tout est mieux en le regardant directement". "Soit on est acteur, soit on est témoin d'une situation. On est en train de vivre un truc dans sa vie, soit on pense à l'immortaliser pour plus tard soit on le vie pleinement sur l'instant présent et moi je favorise la deuxième solution". Mais il n'interdit pas les vidéos ou photos avec smartphones comme Florence Foresti par exemple, sachant qu'un spectateur peut toujours recevoir des nouvelles importantes durant sa représentation.

Kheiron, réalisateur, sort un troisième film Si on connaît Kheiron comme humoriste, il est également réalisateur. Et il sort déjà son troisième film en avril et n'a pas hésité à nous livrer l'alléchant casting qui l'accompagne dans ce nouveau long-métrage, intitulé Brutus contre César. Une vingtaine de noms connus figurent en effet au programme : Gérard Darmon, Thierry Lhermitte, Pierre Richard, Issa Doumbia, Jérémy Ferrari, Bérangère Krief, Artus etc. "C'est un film de bande, un film d'époque. Cela va être super marrant" assure-t-il. Mais au cinéma, Kheiron ne peut pas reproduire la même méthode qu'en spectacle : "on ne peut pas beaucoup improviser au cinéma. C'est tellement de logistique, ça coûte tellement cher. La journée coûte 100000 euros en moyenne". Si le montant impressionne, ce n'est pas gros budget pour autant : "c'est un film normal qui coûte 100000 euros. Il faut que les gens réalisent que le cinéma coûte très très cher, entre les salaires, la logistique etc. On anticipe donc tout avant pour que le jour J, on fasse ce qui est prévu". L'artiste avait déjà sorti deux autres films : Nous trois ou rien et Mauvaises herbes avec Catherine Deneuve et André Dussolier. Enfin, Cyril tente d'en savoir plus sur l'affaire copy-comic où on certifie que Gad Elmaleh a copié d'autres humoristes il y a quelques mois, où le nom de Kheiron a été cité. "J'ai répondu sur mes réseaux, j'ai écrit un long texte et j'ai tout dit dedans" ajoute simplement notre invité. Quoi qu'il en soit, retrouvez Kheiron dans son nouveau spectacle le 29 février à Bruxelles au Cirque Royal et le 1er mars au Centre Culturel de Huy.