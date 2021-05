Kevin De Bruyne décrochera t'il le ballon d'or ? Eby Brouzakis évalue ses chances

Il a remporté le championnat anglais avec Manchester City . " Il a inscrit 6 buts et donné 12 assists en championnat. On peut ajouter 3 buts et 4 assists en ligue des champions . L’homme vaut actuellement 100 millions d’euros et sur un site spécialisé, il est considéré comme le 6e meilleur joueur du monde , le meilleur milieu offensif du monde et le meilleur joueur belge " précise encore Eby Brouzakis. I l est aussi le capitaine de City . Samedi il n’a pas pu conduire son club vers le titre. La faute notamment à cette obstruction de Rudiger qui l’a contraint à sortir Kevin blessé.

© THOMAS SAMSON

On peut procéder par élimination. Benzema a été géant cette année avec le Real au point d’être rappelé en équipe de France. "Mais il n’a absolument rien gagné avec son club du Real ".

Neymar et Mbappé ont calé plus tôt que Kevin De Bruyne en Ligue des champions, Van Dijk a été blessé etc, Christiano Ronaldo et Leo Messi n’ont pas brillé outre mesure non plus. " Lewandowski qui aurait du le recevoir le ballon d'or l’an dernier mais qui en a été privé à cause du Covid est sans doute son plus grand rival " note encore Eby. Et pour cause : 48 buts marqués en 40 matches cette saison et 9 passes décisives. Mais le Bayern a échoué plus tôt que City en ligue des champions cette saison.

En fait le juge de paix devrait être l’Euro. Neymar et Messi n’ y participeront évidemment pas. Les regards convergeront vers Benzema, Lewandowski, Mbappé et Kevin De Bruyne.