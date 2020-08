C’est la pleine saison des tomates, peut-être en avez-vous fait pousser dans votre jardin et que vous en avez une grande quantité. Ce mardi matin, Leslie en cuisine vous propose dans le 8/9 deux recettes faciles à réaliser avec des grosses tomates en grappe, des tomates Roma, des tomates miel, des tomates avec un beau coloris rouge fermillon. Et le must, c’est que vous allez pouvoir conserver pour manger des tomates toute l’année.

Pour réaliser deux flacons de Ketchup maison Ketchup et Coulis de tomates maison : les recettes de Leslie en Cuisine - © Frank and Helena - Getty Images/Cultura RF Les explications de Leslie : choisissez 2 kg de tomates bien mûres, 2 oignons jaunes, 2 gousses d’ail, 15 cl de vinaigre, 100 gr de sucre de canne, 2 cuillères à café de sel, un peu de poivre noir, ½ cuillère à café de piment séché (si vous aimez ce qui est un peu relevé) et 2 clous de girofle. Mode d’emploi : coupez les tomates en 6, éplucher l’ail et les oignons et les couper grossièrement. Vous mettez le tout dans une cocotte et vous laissez cuire ½ h à feu vif. Passez au mixeur, puis passez la préparation au chinois pour obtenir une texture bien lisse. Versez dans une casserole, ajouter le vinaigre et les épices et faites cuire trois quarts d’heure à feu doux pour réduire la masse de moitié et obtenir une consistance sirupeuse. Ensuite ajoutez le sucre et remettez sur le feu 15 minutes. Vous n’avez plus qu’à le mettre dans des bouteilles stérilisées au frigo, et attendre 4 jours avant de la consommer. "Cette préparation se garde 3 mois au frigo".

Coulis de tomates pour l’hiver ! Ketchup et Coulis de tomates maison : les recettes de Leslie en Cuisine - © Oliver Strewe - Getty Images "Faites vos stocks de coulis de tomates pour l’hiver !" lance Leslie. Ingrédients pour 6 bocaux de coulis de tomates 3.5 kg de tomates

3 cuillères à soupe de sucre de canne

1 cuillère à soupe d’origan + ½ branche de romarin

2 gousses d’ail

2 gros oignons jaunes

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de paprika moulu + Un peu de piment d’Espelette

2 feuilles de laurier

4 cuillères à soupe d’huile d’olive Préparation Lavez les tomates et les couper en gros morceaux.

Pelez et émincez les oignons et l’ail.

Dans une grande cocotte, faire chauffer l’huile d’olive, faire fondre l’oignon et l’ail 5 minutes à feu très doux.

Ajoutez les morceaux de tomates, les épices, les herbes et mélanger le tout.

Fermez la cocotte et laisser mijoter pendant 40 minutes à feux très doux.

Quand les tomates sont bien fondues, retirer le romarin et le laurier.

Mixez le tout très finement au mixeur puis si nécessaire passez au chinois.

Bien goûter l’assaisonnement et rectifier si nécessaire.

Remplir les bocaux et laisser 1 cm au-dessus. Les déposer dans une grande casserole, avec un torchon entre pour ne pas qu’ils se cognent. Remplier d’eau et faire dépasser de 2 cm. Faire bouillir durant 30 minutes. Laisser refroidir et ils seront prêts à passer l’hiver… "Et n’oubliez pas que vous pouvez également faire une bonne soupe tomate et la réserver au congélateur" conclut Leslie.