Katy Perry collabore avec un célèbre DJ suédois sur "un très bon titre", mais plus électro

La star américaine, en résidence à Las Vegas, a sorti le titre When I'm Gone, en collaboration avec le DJ Alesso. Julie Compagnon lui prévoit un nouveau succès auprès du public avec ce single.

La chanteuse américaine de 37 ans suit les traces de Céline Dion ou encore Britney Spears en proposant une première série de concerts en résidence à Las Vegas depuis le 29 décembre 2021 jusqu'au 19 mars 2022.

Katy Perry ne devrait pas avoir de mal à remplir les salles tous les soirs de la Cité des Anges. Ses shows époustouflants et burlesques et sa floppée de tubes réalisés par l'incontournable producteur suédois Max Martin ont déjà conquis un large public : I Kissed A Girl, Hot n Cold, Teenage Dream, Dark Horse, Roar,...

À ces titres se rajoute When I'm Gone, produit en collaboration avec un autre Suédois bien connu, le DJ Alesso. Ce dernier a notamment travaillé avec Calvin Harris sur le tube Under Control.

L'univers coloré et acidulé de Katy Perry, son timbre éclatant et de velours, ses mélodies efficaces et sa scansion atypique transparaissent à nouveau dans cette chanson pourtant davantage tournée vers l'électro. "Un très bon titre pour commencer l'année et à mon avis il va rentrer dans le flow des tubes à sa résidence à Las Vegas et pas mal en radio" présage Julie Compagnon.