Un rythme de tournage effréné

Kamel Belghazi sur "Demain nous appartient": "On tourne l'équivalent d'un épisode par jour" - © VALERY HACHE - AFP

Demain nous appartient, lancé en 2017, compte déjà plus de 650 épisodes, un rythme effréné donc pour ce nouveau soap opéra française.

Kamel Belghazi dévoile : "On tourne l'équivalent d'un épisode par jour. Il y a trois équipes de tournage, équipe A, B et C. La A s'occupe beaucoup de tout ce qui est en studio et les équipes B et C font les extérieurs. Il y a l'équivalent de quasiment 20-26 minutes par jour qui se tournent".

Pour un meilleur rendement, les scènes ne sont pas tournées dans l'ordre avec parfois un mois de décalage pour le même épisode. "On tourne dans le désordre" lance ainsi l'acteur. Il développe : "C'est crossboardé. C'est-à-dire que dernièrement j'ai tourné des scènes qui sont raccord avec les épisodes tournés mi janvier". Les acteurs doivent donc éviter de changer complètement de look pour garder le raccord entre les scènes d'un même épisode.

Une fois toutes les scènes tournées, les épisodes sont ensuite diffusés dans les semaines suivantes. "Il y a entre quatre et six semaines de décalage entre le tournage et la diffusion. Donc je sais ce qu'il va se passer dans six semaines" assure-t-il. Mais ne comptez pas sur lui pour dévoiler ne fut-ce qu'un soupçon de l'intrigue si vous le croisez. "Je réponds aux fans : 'il va se passer plein de choses mais je ne peux pas vous le dire'" s'amuse-t-il.