Julien Doré ou Vianney devant votre écran grâce au chanteur et imitateur Olivier Laurent

En manque de son public, il décide de ne pas attendre plus longtemps et de remonter sur scène. Olivier vous propose un concert où il réunira à travers sa voix plusieurs grands artistes : Johnny Hallyday , Pavarotti , Elvis Presley , Frank Sinatra , Charles Aznavour , Julien Clerc …

Le chanteur et interprétateur belge Olivier Laurent était l’invité du 8/9 à l’occasion de son concert en live streaming le 18 mars à 21h. Se confiant sur sa carrière artistique, il a repris Nous de Julien Doré en duo avec… Louis Armstrong et Beau-papa de Vianney.

Il dévoile : "Le but c’est vraiment de refaire un concert, il n’y a pas de parodie. C’est refaire l’esprit (de mon concert sur) Brel mais avec d’autres personnages. On est accompagné d’une équipe de fou. Les répétitions étaient super et je pense que l’on va bien s’amuser".

Olivier Laurent a comme beaucoup d’artistes, été contraint de reporter ses spectacles de 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Il y a un an, il devait même se produire dans le monde entier. En partance pour Dubaï pour son spectacle sur Jacques Brel , il doit faire demi-tour. Si le moral était au plus bas dans les mois qui ont suivi, l’imitateur et chanteur est parvenu à se réinventer pour vous offrir ce concert en streaming sur son site web.

Olivier Laurent se présente comme un 'interprétateur', à mi-chemin entre un chanteur et imitateur. Il explique ce choix : "Je voulais changer le côté imitateur car cela signifie forcément rire, mais moi je pense que l’imitation peut aussi être de l’émotion. J’aime beaucoup cela, chanter, reprendre des voix. On peut avoir des moments émotion quand on fait des trucs acoustiques. On a le regard de Patrick Bruel en guitare acoustique c’est superbe, c’est un moment d’émotion et pas forcément se foutre de sa gueule".

Et la musique, l’artiste belge en a été imprégné dès son plus jeune âge. À six ans, il sait déjà qu’il veut chanter comme les grands interprètes. "J’étais à Saint-Paul-de-Vence en vacances et j’ai rencontré monsieur Yves Montand et il a chanté pour moi une chanson […] J’ai dit voilà ce que je veux faire dans la vie, comme ce monsieur-là. Puis après j’ai découvert d’autres personnages comme Brel et plein d’autres" révèle-t-il.