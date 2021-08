Julie Gayet dans "Une mère parfaite" : "C’est le pire cauchemar pour un parent !"

Une mère parfaite est une adaptation du roman The Perfect Mother de Nina Darnton , lui-même librement inspiré de l’affaire Amanda Knox. La mini-série est portée par Julie Gayet, Eden Ducourant et Tomer Sisley. Julie Gayet se glisse dans la peau d’Hélène Berg, mère dont la vie bascule lorsque sa fille Anya devient la principale suspecte du meurtre d’un riche héritier. Persuadée qu’il s’agit d’une erreur, Hélène décide de mener son enquête. Une seule question se pose : Hélène connaît-elle réellement son enfant ? La comédienne explique : "Recevoir ce genre de coup de fil, c’est l e pire cauchemar pour un parent. Encore plus pour une mère qui a voulu être parfaite !"

Le tournage s’est passé en partie à Berlin et à Paris. Lorsque Julie Gayet y a retrouvé Tomer Sisley, tout s’est passé assez naturellement : "On se connaissait déjà puisqu’on avait fait notre formation acteur studio ensemble. Quand on travaille ensemble, on a l’impression qu’on se connaît depuis très longtemps !" Elle ajoute : "Vous allez voir Tomer comme vous ne l’avez jamais vu. Après Largo Winch et ses films d’action, il est méconnaissable. Ici, il est dans un rôle beaucoup plus amoureux."

Au-delà de sa formation d’actrice, la comédienne a également suivi une formation de chanteuse lyrique ! Malheureusement, elle a dû sacrifier cette activité pour se concentrer sur ses rôles : "Un jour, j’ai voulu pleurer, mais je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas pleurer et chanter en même temps. Ça a été un tel déchirement que j’ai arrêté de chanter. Par contre, je produis. Là, on va faire un documentaire sur un concours d’éloquence pour les joueuses de football dans la D1 féminine. On aimerait que les grands joueurs se mettent à faire ce concours également donc on va les pousser un peu !"

