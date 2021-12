Julie Compagnon, candidate à la première saison de The Voice, présente les artistes belges issus de l’émission

Julie Compagnon était demi-finaliste de la toute première saison de The Voice Belgique il y a tout juste 10 ans. Elle était présente ce matin dans le 8/9 pour faire un retour sur les candidats que l’émission a révélé au grand public durant ces 10 dernières années. Julie Compagnon connaît bien The Voice et ses talents puisqu’elle a participé à la première saison de l’émission jusqu’en demi-finale. En ce jour de lancement de l’édition anniversaire, l’ex-candidate en profite pour jeter un coup d’œil rétrospectif sur les différents talents issus de l’émission désormais culte. Elle précise également qu’énormément de talents qui ont participé à l’émission ne passent pas forcément tous les jours en radio et ne sont pas forcément médiatisés mais ont tout de même réussi à faire de la musique leur métier. Elle en profite pour leur faire passer un petit mot d’encouragement par ces temps difficiles !

Les incontournables : Loïc Nottet et Alice On The Roof

Une des premières candidates qui a réellement marqué les esprits à long terme était issue de la saison 3, sans l’avoir gagnée : Alice On The Roof. Après 2 albums et des titres iconiques tels que Easy Come Easy Go ou Lucky You, elle a enregistré un duo avec Saule il y a un peu plus d’un an, intitulé Mourir plutôt crever. Bien évidemment, Loïc Nottet est un des principaux talents issus de The Voice, également de la saison 3. Avec sa sensibilité à fleur de peau, il a réussi à véritablement emmener le public avec lui. Il a ensuite participé à l’Eurovision et à Danse avec les stars en France, en parallèle à la grande carrière musicale qu’on lui connaît aujourd’hui. Il a notamment rempli Forest National en novembre dernier à l’occasion de son Sillygomania Tour pour présenter son album éponyme sorti en mai 2020.

La malédiction du gagnant ?

Alice on the roof et Loïc Nottet n’ayant pas remporté l’émission, Julie Compagnon évoque ce que certains appellent "La malédiction du gagnant", qui voudrait que les gagnants de l’émission ne rencontrent pas un grand succès dans leur carrière musicale faisant suite à l’émission. Elle explique : "Lorsqu’on gagne, il y a des contrats qui se mettent en place assez rapidement, et s’il n’y a pas de projet musical assez construit derrière, ce n’est pas forcément une bonne solution".

Le gagnant de la première saison est un bon contre-exemple à cette soi-disant malédiction : Roberto Bellarosa. En effet, il a eu plusieurs collaborations à l’issue de sa victoire, notamment avec Pascal Obispo et Céline Dion. L’inconvénient : Il était alors assez jeune, et Julie Compagnon explique que lorsqu’on sort d’une telle émission, on ne sait pas toujours très bien où on veut aller. Il fait cependant son retour cette année avec un titre intitulé Le Remède.

Un talent plus récent sort son EP

Charlotte Foret, alias Charles en hommage à son grand-père, a fait sensation lors de la saison 8 qu’elle a remportée. Elle a ensuite pris son temps pour sortir il y a quelques mois un EP rock très touchant intitulé Falling While Rising, composé de 3 titres.

