Des années plus tard, un écrivain, Joël, passe ses vacances dans le Palace et se retrouve malgré lui plongé dans cette affaire.

L'énigme de la chambre 622 devait déjà sortir au début du confinement, le 25 mars. Le livre était donc prêt mais la parution a été retardée, une situation qui peut s'avérer difficile à vivre pour l'auteur au niveau du déroulement de son histoire, ne sachant pas si le public appréciera et ne pouvant pourtant plus rien changer à l'intrigue. "J'ai passé deux mois à me dire qu'est-ce que j'aurais pu écrire d'autre" déclare-t-il.

C'est le premier roman de Joël Dicker dont l'intrigue se déroule dans son pays d'origine. L'auteur explique ce choix : "Mes précédents romans se passaient aux États-Unis. Je suis Suisse, je suis né en Suisse, j'habite en Suisse, et parfois les Suisses me disaient : 'Tu es édité en France et tes romans se passent aux États-Unis'. Les gens en Suisse avaient un peu de la peine à voir où était mon identité".

Un héros qui s'appelle Joël, mais qui n'est pas l'auteur

Joël Dicker : "Celui qui décide dans un livre ce n'est pas l'auteur, c'est le lecteur" - © PATRICK KOVARIK - AFP

Outre le lieu, le personnage principal est différent de celui que l'on retrouve généralement chez Joël Dicker. Le héros se prénomme donc... Joël. Mais il ne s'agit pas pour autant de l'écrivain lui-même assure l'auteur. "Ce n'est pas moi. C'était un jeu" affirme-t-il.

Il développe : "Dans mon roman La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, le héros s'appelle Marcus Goldman et depuis 10 ans les gens me disent : 'Marcus c'est toi'. Je réponds : 'Non Marcus à New York ce n'est pas Joël en Suisse'. Et les gens me disent : 'Mais non je suis sûr que c'est toi'".

Cela m'a permis de me rendre compte que celui qui décide dans un livre ce n'est pas l'auteur, c'est le lecteur.

Il poursuit : "C'est lui qui décide qui fait quoi et comment sont les personnages et les décors. Cela m'a donc amusé de mettre un personnage qui s'appelle Joël et qui n'est pas moi, pour mettre en lumière ce rôle que le lecteur a et dire au lecteur qu'il décide lui. Vous pouvez passer dix pages à décrire un personnage avec tous les détails possibles et inimaginables avec son corps, ses vêtements, absolument tout, si le lecteur, quand il lit ces pages, il imagine autrement, différemment, vous êtes foutus".