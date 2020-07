Joane reprend "Blinding Lights" de The Weeknd... en français et lance un défi à François Denamur !

Ce matin, Joane vous interprète Blinding Lights de The Weeknd ... en français ! Il commente ce choix étonnant : "Je me suis ennuyé pendant le confinement, j'en ai profité pour traduire des chansons dont celle de The Weeknd que j'ai faite en français avec des amis musiciens". Saule avait également opté pour une version traduite d'une autre chanson anglophone : Island in the Sun de Weezer .

Joane était l'invité du 8/9 suite à la sortie de son single Tête haute qu'il a interprété en live. L'ancien candidat de The Voice a également repris Blinding Lights de The Weeknd, mais en français !

Joane lance un défi de danse à François et Alyssia

Joane livre aussi des informations exclusives en direct sur VivaCité et sur la Une. Son album devrait arriver en 2021 mais d'autres chansons arriveront prochainement. "On me met un peu les pieds aux fesses pour me dire d'aller en studio donc là on est à fond dans la compo" assure-t-il. Joane a d'ailleurs hâte de retourner en studio et se prépare pour les prochains concerts quand les festivals reprendront.

Il l'avait déjà démontré durant son parcours dans The Voice, le chanteur aime la scène. Il déclare : "C'est ce que je préfère le plus et pouvoir travailler avec des danseurs, parce qu'à The Voice j'avais la possibilité de faire cela et j'espère que je pourrai le faire en live". Joane propose alors de revenir dans Le 8/9 lorsque son prochain titre sortira pour avoir l'équipe de l'émission comme danseurs.

L'artiste lâche alors en exclusivité le nom du prochain single : Ça ira je sais pas. "Ce sera un titre très dansant qui sortira aux alentours du 14 août, et François j'espère que tu voudras bien danser avec moi sur cette chanson" lance-t-il ! François Denamur, notre monsieur défis accepte avec engouement cet énième défi qui se dresse sur sa route ! Alyssia Delré propose même d'inventer la chorégraphie avec lui et Leslie Winandy accompagnera au tambourin, tandis que Cyril assure qu'il amènera le catering. "Tu as une troupe" s'amuse d'ailleurs l'animateur, "mais si François et Alyssia créent une chorégraphie je danse avec".

On a donc hâte de voir le résultat, rendez-vous fin août pour le découvrir !