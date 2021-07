Joane invite d’anciens complices de The Voice sur une chanson en espagnol et joue son dernier titre

Après les singles Tête haute , Ça ira et Question de temps que vous avez beaucoup entendu en radio, Joane sort son premier EP Cheveux longs . Il y exprime ses tourments et assume sa différence tout en restant positif.

Joane, qui donnera cet été des concerts privés avant des dates officielles, a tenu à inviter des anciennes rencontres de The Voice Belgique : Fabiola Legrain qui a pris le nom de scène d’Imaina pour le chant et Xavier pour les claviers. "Imaina a fait partie de ma saison, elle était dans l’équipe de BJ. Depuis on a gardé une bande d’amis. Elle a des origines bolivienne et belge et je me suis dit : 'En cover pourquoi pas chanter en français espagnol pour changer', surtout que je trouve que les sonorités espagnoles bercent souvent l’été" explique-t-il.

►►► À lire aussi : Grandgeorge et Stefy de B-Side Experience jouent "Besoin d’air", premier single de ce collectif novateur

Ensemble, ils ont revisité Luna, un titre du groupe de rock alternatif mexicain Zoé. Cette chanson utilise les métaphores de la lune pour en former une déclaration d’amour. Un morceau qui porte bien son nom car les deux anciens camarades de The Voice Belgique ont offert un moment complètement suspendu dans Le 8/9 et ont conquis l’entièreté du plateau.