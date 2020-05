Un premier single après The Voice

Joane, ancien candidat de The Voice Belgique, joue son premier single en live piano-voix - © Stéphane Laruelle

Joane, deux ans après son passage dans The Voice Belgique, lance donc officiellement sa carrière de chanteur et musicien avec un premier single sorti il y a deux mois. Il est toutefois toujours suivi de loin par son ancien coach, Slimane. Il assure : "J'ai discuté avec Slimane la semaine passée et on a parlé un peu du single et des possibilités pour savoir si on pouvait le pousser vers la France donc on garde toujours contact".

Tête haute nous invite, à travers le chemin emprunté par Joane, à garder sa confiance en soi, aller de l'avant et à toujours rester debout. "C'était un peu une manière de raconter aussi mon parcours et mon histoire et raconter la persévérance et la confiance en soi qui peut mener à de belles choses" déclare-t-il.

►►► À lire aussi : Charlotte Foret, ancienne gagnante de The Voice Belgique, prend le nom de scène de... Charles