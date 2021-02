Joachim Gérard après son sacre à l’Open d’Australie : "J’irai pour la médaille d’or aux Jeux"

Le Brabançon vient donc de gagner l’un des plus beaux trophées de sa carrière. Il avait déjà remporté quatre Masters, et une médaille de bronze aux Jeux Paralympiques à Rio.

La joie et la délivrance ont animé Joachim Gérard après avoir conclu sa septième balle de match pour terminer la partie sur le score de 6-0/4-6/6-4 face à son adversaire britannique. Le cri de victoire un brin vulgaire mais ô combien libérateur a en effet été lâché par le tennisman belge qu’il ne regrette pas. "C’était naturel et même pas voulu, je ne l’ai même pas remarqué tout de suite. C’est plus tard quand on m’a posé la question sur ce que j’avais dit […] mais cela fait plaisir, et c’est aussi l’expression de mes sentiments, du soulagement, et enfin du travail accompli" souffle-t-il.

Joachim commente d’ailleurs sa façon d’aborder la balle de match décisive pour remporter son premier titre en Grand Chelem : "J’essaie de ne pas y penser. On joue tous les points et quand cette balle sera out on réfléchira à l’émotion que l’on pourrait dégager".