Jeux Paralympiques : l’heure de l’intégration entre le sport olympique et paralympique ?

L’objectif fixé pour la Belgique est de 10 médailles et semble envisageable, après en avoir gagné 11 à Rio pour 8 annoncées. "C’est réaliste par rapport au nombre de top 8, de champions du monde ou de favoris qu’on a et c’est en ligne avec notre plan stratégique car cela représente quand même une progression par rapport à ce qui était planifié à Rio".

On retrouve ainsi 32 athlètes , dont Joachim Gérard médaillé de bronze à Rio , dans un total d’environ 75 membres de la délégation . "Cela fait quand même une petite progression par rapport à Rio, on avait 29 athlètes" se réjouit leur représentant.

Il n’y a cependant pas que les médailles qui intéressent notre délégation avance Olek Kazimirowski. Ces Jeux sont l’occasion d’apporter un nouvel éclairage sur le handicap et d’opérer la transition vers davantage d’inclusivité dans les clubs sportifs.

Ne devrait-on pas d’ailleurs parler uniquement de sportifs et plus de sportifs en situation de handicap ? "Pour nous un sportif avec un handicap c’est simplement un sportif comme un autre, qui a d’autres limitations. Maintenant on peut imaginer que dans un monde futur, on pourrait aller vers plus d’intégration entre le sport olympique et paralympique" avance le responsable de la délégation belge.

Cette intégration du sport paralympique aux fédérations valides est d’ailleurs déjà sur la table entre les ligues francophones et néerlandophones. "C’est un travail en cours depuis des années déjà et qui va encore se poursuivre, on est en passe d’effectuer ce virage. Maintenant cela prend du temps, il y a encore des tabous dans certaines disciplines et situations. Nous nous sommes là pour les faire avancer eux et la société, favoriser une meilleure intégration. Dire qu’une personne qui a un handicap c’est sa réalité, […] mais il a le droit à ce que la société l’intègre et à avoir autant de chances que les autres. C’est cela qu’on veut marquer avec les Jeux".