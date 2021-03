Jérémy Frérot : "Mon premier confinement, j’ai écrit un album, ouvert un bar à vins et fait un enfant"

Jérémy Frérot était l’invité du 8/9 pour présenter son second album, Meilleure vie. L’artiste français vous emporte avec des sonorités plus chaudes à travers les plages de cet album réalisé en étant entouré de sa famille lors du premier confinement.

Le chanteur et guitariste explique les raisons de ce changement de ton sur cette nouvelle sortie, qui est d’ailleurs l’un coups de cœur de notre chroniqueur musical Bruno Tummers : "Le premier album j’avais envie de montrer que je commençais (en solo) donc que je me cherchais. En même temps il y avait eu l’arrêt des Fréro Delavega qui m’avait un peu coupé . J’étais donc assez triste et cela se ressentait dans la musique du premier album. Le deuxième j’avais envie d’être beaucoup plus positif. J’avais eu une espèce de montée d’angoisse en regardant les infos tous les soirs sur cette pandémie-là (NDLR : Il a écrit cet album pendant le premier confinement). Je n’ai jamais eu autant envie de voir du monde, d’être avec les gens et de profiter avec eux. En même temps, j’ai écrit l’album chez moi entouré de ma famille donc je me sentais hyper bien".

Contrairement à son premier album Matriochka paru en 2018 qui nous plongeait dans un univers plutôt morne , on constate que Jérémy Frérot est désormais dans sa Meilleure vie avec ce nouveau disque entraînant et aux paroles plus rayonnantes.

Ces sonorités plus chaudes, on les entend notamment sur Un homme, premier extrait de ce nouvel album. Jérémy y confie ses doutes en tant qu’homme tout en affichant sa solidarité avec les combats pour les droits des femmes. "C’est mieux de se poser des questions et d’essayer d’être le meilleur possible tous les jours. Chaque seconde on change […] mais ce qu’on peut faire, c’est surtout devenir le meilleur possible en se rapprochant le maximum des femmes pour que nous soyons les plus égaux. C’est de là que vient la chanson, le questionnement de réinventer les rôles pour qu’on se sente mieux tous ensemble" détaille-t-il.

Autre plage, sans mauvais jeu de mots, de l’album, qui fait du bien : J’ai la mer, une chanson qui rend hommage à sa région, le bassin d’Arcachon. La mer est donc un élément naturel qui rythme la vie des côtiers. "Il y a un style vestimentaire, une manière de parler, de voyager, qui tourne autour de cet écosystème-là. La mer il faut la préserver et elle est assez importante. J’aime bien en parler dans mes chansons pour sensibiliser les gens et mes enfants. J’ai besoin qu’elle soit proche de moi pour me sentir bien" assure-t-il.