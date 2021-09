Jeremie Makiese représentant de la Belgique à l’Eurovision 2022 : "J’ai pensé qu’on me faisait une blague"

Jérémie Makiese représentera la Belgique pour le Concours Eurovision de la chanson 2022 ! Le gagnant de The Voice Belgique saison 9, qui avait bouleversé les coachs et le public lors de son parcours, s'est confié sur ses ambitions et sur la chanson qu'il compte défendre dans quelques mois.

Jeremie Makiese défendra la Belgique pour le Concours Eurovision de la chanson 2022 ! Le gagnant de The Voice Belgique saison 9, qui avait bouleversé les coachs et le public lors de son parcours, s’est confié sur ses ambitions et sa réaction lors de sa désignation. Pour cette 66ème édition, le Concours aura lieu en Italie à la suite de la victoire du groupe italien Måneskin avec la chanson Zitti e buoni. Ce matin Le 8-9 a dévoilé le nom de la personnalité qui défendra les couleurs de la Belgique à l’Eurovision en 2022 : et l’heureux élu qui succède à Hooverphonic se nomme Jeremie Makiese ! Le défi sera de taille pour le vainqueur de la 9ème saison de The Voice Belgique, qui avait comme coach BJ Scott. Fera-t-il aussi bien au plus grand concours musical du monde ?

Encore un cran au-dessus de "The Voice"

Les espoirs semblent permis pour la Belgique au prochain Concours Eurovision de la chanson 2022 grâce à ce talent précoce et vainqueur de The Voice Belgique à seulement 20 ans. Son audition à l’aveugle dans le télécrochet reste notamment gravée dans les mémoires : quatre buzz pour une prestation à donner des frissons, bouleversante d’authenticité, d’émotion et de pureté vocale sur le titre Jealous de Labrinth. Les coachs mais aussi le public étaient entièrement conquis : preuve en est la vidéo de sa prestation sur YouTube qui a récolté plus de 2,7 millions de vues, plus gros score de la chaîne officielle de The Voice Belgique. Le choix de Jeremie Makiese pour défendre les couleurs de la Belgique à l’Eurovision s’est dès lors imposé de lui-même, d’autant plus que le jeune chanteur originaire de Dilbeek n’a jamais caché son admiration pour le Concours. "J’en avais parlé dans une interview. J’avais dit 'Pourquoi pas', cela me tentait de faire l’Eurovision, mais sans savoir que je pouvais potentiellement être le représentant" révèle-t-il. La bonne nouvelle lui a été annoncée en plein été, il y a un mois et demi. Le jeune artiste confie avoir malgré tout été très surpris par sa désignation : "Au début j’ai pensé qu’on me faisait une blague. The Voice c’est une chose mais l’Eurovision (c’est encore mieux). Cela m’a pris une semaine pour réaliser. J’ai dû rappeler la production pour savoir si c’était bien vrai".

Jérémie chante "Jealous" de Labrinth - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Jérémie a 20 ans et vit à Dilbeek. Il vient d'une famille dans laquelle le chant occupe une place importante. En effet, il a commencé a chanté du gospel toutes les semaines à l'église lorsqu'il était tout petit. Depuis, la musique est devenue une véritable passion pour ce jeune homme. Il regarde The Voice Belgique depuis la première saison et ne cessait de se dire "Un jour ou l'autre, c'est à cette émission que je chanterai". Son vœu s'est exaucé puisqu'il s'est présente aux Blind Auditions de cette neuvième saison avec la chanson "Jealous" de Labrinth.

Pas de pression

Maintenant que l’annonce est officielle, Jeremie Makiese devra gérer cette nouvelle pression qui entoure chaque représentant du plus prestigieux concours musical qui réunit des centaines de millions de téléspectateurs. L’ancien talent de BJ Scott, qui prépare son premier single, ne se montre toutefois pas stressé par l’enjeu, au contraire ! "Il y a une grosse pression mais c’est positif car au plus il y a du monde et au plus je peux m’exprimer et partager ma musique donc tout est bénéfique". ►►► À lire aussi : Félix Radu sur le succès de ses chroniques : "C’était une vraie aventure mais à un moment j’y allais en tremblant" Pas de pression inutile non plus pour le jeune artiste en se fixant en objectif de classement. "Mon objectif c’est de représenter la Belgique le mieux possible, à travers ma musique". La chanson que Jeremie interprétera sera quant à elle prochainement dévoilée. "J’ai une idée mais je laisse encore planer le suspens" déclare-t-il, ajoutant qu’il reste ouvert à toutes les propositions de chansons. On sait qu’il était particulièrement dans son élément dans des titres soul et R&B, peut-on s’attendre à une chanson dans un genre similaire ou surprendra-t-il une fois de plus son public ?

