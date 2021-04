Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgique : "Je suis venu avec une question, BJ a donné la réponse"

Jérémie Makiese, grand gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique était l’invité du 8/9 suite à sa victoire dans l’aventure ! Le jeune chanteur s’est livré sur ses premières impressions et a remercié sa coach BJ Scott pour le travail accompli.

Quelques heures à peine après sa victoire en finale, Jérémie Makiese , 20 ans, a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. Au moment de l’annonce par Maureen Louys , le jeune homme originaire de Dilbeek laisse éclater ses émotions. Il décrit ce sentiment qui l’a traversé : "C’est comme une explosion à l’intérieur de moi et je ne savais pas comment la canaliser : je reculais, j’avançais […] J’étais en premier lieu choqué, puis je suis parti vers BJ et cela m'a apaisé un peu plus et directement j’ai pensé à Alice (NDLR : l’autre finaliste) et avant cela je pensais déjà à elle car on était ensemble et on se disait que nous étions tous gagnants".

"Celui-ci, c’est un grand (talent)" clame encore BJ Scott au lendemain de cette victoire.

On sent des liens très forts noués entre les deux artistes. Jérémie a d’ailleurs donné les larmes aux yeux à sa coach à plusieurs reprises, notamment sur Jealous de Labrinth, le titre qui l’a propulsé lors des Blind et qu’il a réinterprété lors de la finale.

"On communique bien, j’essaie de rester ouverte le plus possible et, de travailler vers les talents, ne pas essayer de les changer, mais trouver ce qui est le mieux en eux et puis prendre ces pépites et les former. C’est un travail d’orfèvre mais on ne peut rien faire si on n’a pas de matière brute et classe. Le gars incarne la grande classe. C’est facile de faire les liens avec quelqu’un qui est profondément gentil" assure la coach, dithyrambique envers son poulain.

Le talent et sa coach partagent aussi la passion de la musique anglaise et particulièrement celle du blues, rhythm and blues et soul. La complicité s’est d’ailleurs remarquée dans leur duo sur Revival de Gregory Porter. Un genre musical que compte approfondir le gagnant de The Voice Belgique ? "Pour l’instant je n’ai pas encore d’idée. J’ai grandi en Belgique dans le milieu francophone et néerlandophone, mais je ne sais pas encore" souffle-t-il mais s’il a la possibilité d’enregistrer un titre avec sa coach, le jeune chanteur est partant !