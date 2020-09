L'une d'elle s'intitule La petite vadrouille avec Gérald Wéry qui mettra l'accent sur les initiatives sportives locales. "Il partira dans des communes à la découverte de clubs et sportifs amateurs. C'est aussi l'occasion de pouvoir mettre ces personnes dont on parle peut-être moins à l'honneur dans 100% Sport" souligne Jérémie Baise .

Jérémie Baise tient directement à rassurer le public sur le remplacement de l'émission culte par un tout nouveau programme, 100% Sport : "On ne change pas les habitudes, cela reste la même heure. On traitera l'actualité sportive toujours le dimanche soir avec peut-être des angles qui seront différents, des magazines qui seront là aussi. C'est vraiment le traitement de l'information qui sera différent ".

Une équipe de sportifs professionnels

Jérémie Baise à la présentation de 100% Sport : "C'est une évolution du Week-End Sportif" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Jérémie Baise à la présentation de 100% Sport : "C'est une évolution du Week-End Sportif" - © JASPER JACOBS - BELGA Jérémie Baise à la présentation de 100% Sport : "C'est une évolution du Week-End Sportif" - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Vous entendez régulièrement Jérémie Baise aux commentaires des matchs du championnat belge de football sur VivaCité. Désormais, Jérémie sera entouré de nouveaux coéquipiers pour présenter 100% Sport.

Outre Pholien Systermans, ancien candidat de Koh-Lanta, et nageur professionnel, on retrouvera l'ancien basketteur international belge Duke Tshomba, la première belge à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver Eléonor Sana et la jeune Belge Amal Amjahid octuple championne du monde de Ju-Jitsu.

"Quand on les met ensemble, quand on discute avec eux, ils ont un réel avis sur le sport. Ils ont été professionnels et sont encore dans ce milieu et c'est donc très intéressant de pouvoir discuter avec eux. On a eu une émission zéro, on a testé tout cela dimanche dernier. Ils se posent des questions que tout un chacun peut se poser, que nous parfois spécialistes du sport on se dit : 'Ce n'est pas bête, on n'y avait pas pensé'. Cela permet aussi de faire le lien avec les téléspectateurs qui j'espère seront là le dimanche" avance le nouveau visage de votre rendez-vous sportif hebdomadaire.