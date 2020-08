"Jeannine Ganaye", nouveau single de Mosimann et focus sur le titre "TWYM" de Loïc Nottet

© Facebook

Mosimann, gagnant de la Star Academy saison 7 en 2008 et ancien coach de The Voice Belgique a dévoilé le 15 juillet Jeannine Ganaye, extrait de son nouvel EP Outside the Box.

Ce titre, en featuring avec la chanteuse Noé est, "comme on l'entend, un mix entre piano et envolées electro" précise Prezy.

Le clip, composé d'images d'archives de la Seconde Guerre mondiale, est particulièrement intrigant dans l'univers du chanteur, DJ et producteur, habitué d'une esthétique ultra-moderne. "L'artiste s'est inspiré d'une histoire qu'il a vue lors d'un reportage diffusé sur France 2 : celle d'un jeune soldat américain du nom de K.T. Robbins en 1944 qui a été déporté en Meurthe-et-Moselle et est tombé amoureux d'une jeune française : Jeannine Ganaye" analyse le chroniqueur.

Cette histoire a suscité l'émoi dans de nombreux pays. L'histoire entre le soldat et Jeannine n'a duré qu'un temps, K.T. Robbins ayant été déporté à l'Est, avait promis à la Française de revenir et de la marier. "Finalement il est rentré aux États-Unis, il a fait sa vie et elle aussi et c'est finalement plus de 70 ans plus tard, qu'il devait revenir à Dunkerque pour les commémorations, et que la télévision française l'a interviewé à qui il a raconté son histoire et a trouvé cela touchant et a retrouvé Jeannine. Ils l'ont retrouvée dans une maison de repos, lui ont raconté l’histoire alors que lui était convaincu qu'elle était déjà morte et ils ont fait leur rencontre en maison de repos, sont tombés en larmes et se sont embrassés".

Ce nouveau single de Mosimann, c'est la bonne surprise de la semaine pour Prezy. "Cela fait du bien d'avoir des artistes qui osent donner de leur personne et être égoïstes, ne pas toujours proposer ce que le public attend" estime-t-il.