Jean-Luc Fonck vous présente son dernier titre : "Je saute"

Jean-Luc Fonck, pour sa dernière chanson de l’année, vous propose "Je saute", histoire de terminer la semaine en pleine forme.
Face à chaque circonstance de la vie, Jean-Luc Fonck vous invite à sauter avec lui comme un kangourou !
Le chroniqueur a réussi à insérer à son titre les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : enfant, tendresse, lumière et paranoïa.
Les paroles de " Je saute"
QUAND JE ME SENS TOUT SEUL, QUAND IL N’Y A PERSONNE
QUE C’EST SUREMENT POUR CA QUE JE ME SENS SEUL – TU M’ETONNES
QUAND J’AI BESOIN DE TENDRESSE QUAND J’AI BESOIN D’AMOUR
QUE J’AI COMME UN STRESS QUE CA DEVIENNE COMME CA POUR TOUJOURS
QUAND J’AI UN BOF MORAL CONTRE TOUT CHACAL
QUAND J’AI L’AVENTURIER CONTRE TOUT GUERRIER
QUE J’AI COMME UN DOUTE QUI FAIT DEBORDER LE VASE
J’AI TROUVE UN TRUC - UN TRUC POUR QUE CA PASSE
JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU
JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU
J’AI TEINT LA LUMIERE POUR Y VOIR PLUS CLAIR
ELLE ETAIT TEINTE EN NOIR JE L’AI TEINTE EN VERT
ET PUIS J’AI ECOUTE JEANNE MAS TOUTE LA NUIT
JEANNE MAS ELLE ME SAOULE… C ‘EST GRATUIT
J’AI VOULU LIBERER LE LION DE CHEZ DELHAIZE
LE REMETTRE EN AFRIQUE POUR QU’IL BIEN A L’AISE
MAIS LE LION A EU SOUDAIN UNE CRISE DE PARANOIA
IL CROYAIT QUE J’ETAIS UN ESPION ENVOYE PAR CORA
JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU
JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU
QUAND J’ETAIS UN PETIT ENFANT QUAND J’ETAIS UN PETIT HOMME
JE N’ETAIS PAS TRES GRAND J’ETAIS HAUT COMME TROIS POMMES
CE QUI DEVAIT ARRIVER ARRIVA LA POMME DU MILIEU EST TOMBEE
VOILA LE RESULTAT… TOUT A FOIRE
JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU
JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU
JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU
JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU
La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9
Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.