Le 8/9

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Jean-Luc Fonck vous présente son dernier titre : "Je saute"

Jean-Luc Fonck, pour sa dernière chanson de l’année, vous propose "Je saute", histoire de terminer la semaine en pleine forme.

Face à chaque circonstance de la vie, Jean-Luc Fonck vous invite à sauter avec lui comme un kangourou !
Le chroniqueur a réussi à insérer à son titre les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : enfant, tendresse, lumière et paranoïa.

Les paroles de " Je saute"

QUAND JE ME SENS TOUT SEUL, QUAND IL N’Y A PERSONNE

QUE C’EST SUREMENT POUR CA QUE JE ME SENS SEUL – TU M’ETONNES

QUAND J’AI BESOIN DE TENDRESSE QUAND J’AI BESOIN D’AMOUR

QUE J’AI COMME UN STRESS QUE CA DEVIENNE COMME CA POUR TOUJOURS

 

QUAND J’AI UN BOF MORAL CONTRE TOUT CHACAL

QUAND J’AI L’AVENTURIER CONTRE TOUT GUERRIER

QUE J’AI COMME UN DOUTE QUI FAIT DEBORDER LE VASE

J’AI TROUVE UN TRUC - UN TRUC POUR QUE CA PASSE

 

JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU

JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU

 

J’AI TEINT LA LUMIERE POUR Y VOIR PLUS CLAIR

ELLE ETAIT TEINTE EN NOIR JE L’AI TEINTE EN VERT

ET PUIS J’AI ECOUTE JEANNE MAS TOUTE LA NUIT

JEANNE MAS ELLE ME SAOULE… C ‘EST GRATUIT

 

J’AI VOULU LIBERER LE LION DE CHEZ DELHAIZE

LE REMETTRE EN AFRIQUE POUR QU’IL BIEN A L’AISE

MAIS LE LION A EU SOUDAIN UNE CRISE DE PARANOIA

IL CROYAIT QUE J’ETAIS UN ESPION ENVOYE PAR CORA

 

JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU

JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU

 

QUAND J’ETAIS UN PETIT ENFANT QUAND J’ETAIS UN PETIT HOMME

JE N’ETAIS PAS TRES GRAND J’ETAIS HAUT COMME TROIS POMMES

CE QUI DEVAIT ARRIVER ARRIVA LA POMME DU MILIEU EST TOMBEE

VOILA LE RESULTAT… TOUT A FOIRE

 

JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU

JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU

 

JE SAUTE SAUTE SAUTE SAUTE COMME UN KANGOUROU

JE SAUTE SAUTE SAUTE ET CA ME FAIT UN BIEN FOU

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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