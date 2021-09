Jean-Luc Fonck nous rappelle qu’il faut profiter des bons "moments", c'est cela le vrai bonheur !

Quand tu te souviens de moi, je me souviens de tous ces bons moments là chante Jean-Luc. Ils disent que ma chanson est étonnante mais en fait c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui c'est en quelque sorte une petite histoire d'amour et comme on dit chez nous : "Y a pas d'avance". Jean-Luc Fonck nous a livré encore une fois une belle surprise pour sa composition musicale dans le 8/9. Avec une imagination toujours aussi débordante, il jongle avec les mots comme un véritable artiste de cirque.

Mais chez Jean-Luc, c’est dans sa composition que tout est mis en valeur et cela fait un bien fout pour le moral.

Alors profitons des bons moments tel que nous l'avons vécu avec Barabara Pravi qui était l'invitée du 8/9 et qui est restée ébaillie et subjuguée face à la prouesse de notre artiste national "Il est hyper équipé, c'est cool et je pense que je vais avoir le thème de cette composition toute la journée dans la tête " sourit celle qui a représenté la France au concours Eurovision de la chanson. Tout ceci pour dire que notre chanteur humoristique belge est une nouvelle fois parvenu à caser les mots imposés par les auditeurs dans le Kidivrai : Framboise, Ittre, bonheur et canari.

Ecoutez plutôt !