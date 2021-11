Jean-Luc Fonck en mode comédie musicale avec "Passe moi ta cafetière" ou la Théière

Le chroniqueur devait replacer les mots suivants imposés par les auditeurs du Kidivrai : Lacquemants , ronflement et post afologique .

Et comme notamment lors de sa dernière chanson, Tiré par les cheveux , le chroniqueur et chanteur humoristique livre un morceau cette fois-ci sur un style musical malsain phonique. Aux côtés de Jean-Luc, Maëva qui était l’invitée du 8/9 semble épatée mais avoue que " c’est un style très original qui malheureusement ne pourra pas se retrouver sur son album ".

En coulisse, Jean-Luc explique que " c’est très rare d’avoir une chanson qui s’appelle Passe moi la cafetière" d’autant que son choix semblait plutôt se porter sur l’idée d’une théière. En fait, il fallait aller chercher là où il n’y a encore rien qui a été fait mais qui aurait sans doute pu être fait sourit Jean-Luc. Souvent les gens prennent ce qui existe et prenne un peu de tout mais selon les conseils de notre artiste : " il faut aller chercher là où il n’y a encore rien ".

PASSE-MOI LA CAFETIERE -

COMME SI C’ETAIT HIER -

FAIS GAFFE A TES DOIGTS +

NE LES BRULE PAS -

PAR UN BEAU MATIN D’AUTOMNE HIVER

JE REGARDAIS LA LUNE MAIS JE N’LA VOYAIS PAS

ELLE ETAIT CACHEE LA-BAS DERRIERE

DERRIERE UN ARBRE – UN ARBRE EN BOIS

JE SUIS ALLE DANS DANS UN RESTO VIETNAMIEN

MANGER UN BOUT, J’ETAIS MORT DE FAIM

LA DAME QUI SERVAIT NE PARLAIT PAS FRANCAIS

I DON’T KNOW WHY POURQUOI ELLE M’A DEMANDE

HEY YOU WHAT’S YOUR NAME ?

J’AI DIT MY NEM IS ROULEAU DE PRINTEMPS

ELLE M’A DIT OUILLE OUILLE OUILLE IT’S A VERY DROLE DE NAME

J’AI DIT C’EST PAS MA FAUTE, C’EST CELLE DE MES PARENTS

L’HEURE DU DESSERT… BOULEVARD DE LA SAUVENIERE…

LES LACQUEMENTS C’EST BOURRE DE VITAMINES

ET COMME C’EST LIGHT, C’EST BON POUR LA LIGNE

COMMENT QUE CA SE FAIT QUE C’EST SI BON ? JE ME POSE LA QUESTION…

J’AI DEMANDE AU PROF DE MATHEMATQUE

IL M’A DIT C’EST UN EFFET POSTAPHOLGIQUE

J’AI RIEN COMPRIS, J’AI DEMANDE AU PROF D’ANGLAIS

I DON’T KNOW WHY POURQUOI ELLE M’A DEMANDE

HEY YOU WHAT’S YOUR NAME ?

J’AI DIT MY NEM IS ROULEAU DE PRINTEMPS

ELLE M’A DIT OUILLE OUILLE OUILLE IT’S A VERY DROLE DE NAME

J’AI DIT C’EST PAS MA FAUTE, C’EST CELLE DE MES PARENTS

OMNIBUS… AUTOBUS…

J’AURAIS PU DECIDER D’EN RESTER LA

ON PEUT EN RESTER LA MEME SI ON RESTE ICI

ET PUISQUE QUE C’EST COMME CA QUE VA LA VIE

ET PUISQUE C’EST COMME CA QUE LA VIE VA

TOUT A COUP J’AI ENTENDU COMME UN RONFLEMENT

C’ETAIT MOI QUI M’ENDORMAIS EN CHANTANT

SI JE M’ENDORS MOI-MEME PENDANT MES CHANSONS

C’EST QU’IL EST GRAND TEMPS DE RENTRER A LA MAISON

HEY YOU WHAT’S YOUR NAME ?

J’AI DIT MY NEM IS ROULEAU DE PRINTEMPS

ELLE M’A DIT OUILLE OUILLE OUILLE IT’S A VERY DROLE DE NAME

J’AI DIT C’EST PAS MA FAUTE, C’EST CELLE DE MES PARENTS

HEY YOU WHAT’S YOUR NAME ?

J’AI DIT MY NEM IS ROULEAU DE PRINTEMPS

ELLE M’A DIT OUILLE OUILLE OUILLE IT’S A VERY DROLE DE NAME

J’AI DIT C’EST PAS MA FAUTE, C’EST CELLE DE MES PARENTS