Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

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Jean-Luc constate que "Tout l'monde était là"

Jean-Luc Fonck a chanté Tout l'monde était là dans Le 8/9 ce 22 mai, mais pas tati et pas tata.

Congé d'Ascension oblige, Jean-Luc n'avait que trois mots imposés par les auditeurs à placer dans sa chanson du vendredi : Merle, Soleil et Rentrée. Avec cette chanson, Jean-Luc Fonck montre que tout le monde était là dans la résistance secondaire de Claude François : Cyril, Pascal, Jérôme, mais pas tati et pas tata. Il avait même une petite chorégraphie pour l'occasion !

Les paroles de "Tout l'monde était là"

TOUT L’MONDE ETAIT LA 

 

WA WA WA

 

ON PASSAIT TOUS LE WEEK END LA BAS 

DANS LA RESISTANCE SECONDAIRE DE CLAUDE FRANCOIS

UN MERLE CHANTAIT TOUT EN HAUT DE L’ECHELLE

LA MUSIQUE DU LUNDI AU SOLEIL

 

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

Y’AVAIT ALEXANDRIE, ALEXANDRA WA WA WA

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

MAIS PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA

 

JE SUIS ALLE A PIED A CEYLAN

C’EST PAS TELLEMENT QUE C’EST LONG MAIS A PIED C’EST LENT

J’AI MANGE LES OEUFS FRAIS DE LA FILLE DE LOUIS XVI

C’ETAIENT DES OEUFS FRAIS AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

 

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

LE PERE LUSTUCRU, LA MERE MICHEL, LE CHAT  WA WA WA

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

MAIS Y’AVAIT PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA

 

JE SUIS ALLE SUR LA GRAND PLACE

VOIR SI C’ETAIT BIEN LA RENTREE DES GLACES

HEUREUSEMENT, CA Y ETAIT, J’AI EU LES BOULES

UNE A LA VANILLE, UNE A LA FRAISE, C’ETAIT TROP COOL

 

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

Y’AVAIT JEROME  , Y’AVAIT JULIE WA WA WA

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

MAIS PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA

 

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

Y’AVAIT CYRIL ET Y’AVAIT MEME MOI WA WA WA

TOUT L’ MONDE

TOUT L’ MONDE

ETAIT LA

MAIS Y’AVAIT PAS TATI ET PAS TATA… PATATI ET PATATA

Retrouvez Sttellla en concert

Si les concerts peuvent reprendre à la normale, vous retrouverez Jean-Luc Fonck et Sttellla dans leur Carabistour :

18/09/2020 - Dottignies

09/10/2020 - Verviers - Spirit of 66

10/10/2020 - Bruxelles - Ancienne Belgique