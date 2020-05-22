Jean-Luc constate que "Tout l'monde était là"

Jean-Luc Fonck a chanté Tout l'monde était là dans Le 8/9 ce 22 mai, mais pas tati et pas tata.
Congé d'Ascension oblige, Jean-Luc n'avait que trois mots imposés par les auditeurs à placer dans sa chanson du vendredi : Merle, Soleil et Rentrée. Avec cette chanson, Jean-Luc Fonck montre que tout le monde était là dans la résistance secondaire de Claude François : Cyril, Pascal, Jérôme, mais pas tati et pas tata. Il avait même une petite chorégraphie pour l'occasion !
Les paroles de "Tout l'monde était là"
TOUT L’MONDE ETAIT LA
WA WA WA
ON PASSAIT TOUS LE WEEK END LA BAS
DANS LA RESISTANCE SECONDAIRE DE CLAUDE FRANCOIS
UN MERLE CHANTAIT TOUT EN HAUT DE L’ECHELLE
LA MUSIQUE DU LUNDI AU SOLEIL
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
Y’AVAIT ALEXANDRIE, ALEXANDRA WA WA WA
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
MAIS PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA
JE SUIS ALLE A PIED A CEYLAN
C’EST PAS TELLEMENT QUE C’EST LONG MAIS A PIED C’EST LENT
J’AI MANGE LES OEUFS FRAIS DE LA FILLE DE LOUIS XVI
C’ETAIENT DES OEUFS FRAIS AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
LE PERE LUSTUCRU, LA MERE MICHEL, LE CHAT WA WA WA
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
MAIS Y’AVAIT PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA
JE SUIS ALLE SUR LA GRAND PLACE
VOIR SI C’ETAIT BIEN LA RENTREE DES GLACES
HEUREUSEMENT, CA Y ETAIT, J’AI EU LES BOULES
UNE A LA VANILLE, UNE A LA FRAISE, C’ETAIT TROP COOL
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
Y’AVAIT JEROME , Y’AVAIT JULIE WA WA WA
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
MAIS PAS TATI ET PAS TATA SINON TOUT L’MONDE ETAIT LA
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
Y’AVAIT CYRIL ET Y’AVAIT MEME MOI WA WA WA
TOUT L’ MONDE
TOUT L’ MONDE
ETAIT LA
MAIS Y’AVAIT PAS TATI ET PAS TATA… PATATI ET PATATA
Retrouvez Sttellla en concert
Si les concerts peuvent reprendre à la normale, vous retrouverez Jean-Luc Fonck et Sttellla dans leur Carabistour :
18/09/2020 - Dottignies
09/10/2020 - Verviers - Spirit of 66
10/10/2020 - Bruxelles - Ancienne Belgique