Jean-Baptiste Guégan : "Johnny Hallyday restera toujours en moi, mais musicalement je voulais passer à autre chose"

Jean-Baptiste Guégan, qui s’est fait connaître comme "le sosie vocal de Johnny Hallyday", est de retour avec un deuxième album intitulé "Rester le même". Sur le plateau du 8/9, le chanteur raconte les coulisses de ce second opus plus personnel que le précédent.

Un an à peine après la sortie de l’album "Puisque c’est écrit" qui s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires, Jean-Baptiste Guégan revient avec "Rester le même". Un album qui se veut plus intime dans lequel il affirme son identité et prend son envol : "Je voulais faire un album plus personnel que ce soit autour de ma vie, de ce que j’ai pu vivre au quotidien pendant plus de 17 ans sur scène, comme dans la vie en général" explique-t-il.

Malgré ce tournant, l’artiste reste attaché à son idole : "Johnny restera toujours en moi, il fait partie de mon ADN, je n’enlèverai jamais ça. Mais musicalement pour le deuxième album, je voulais passer à autre chose, je voulais un album plus rock et peut-être un peu plus variet’".

L’amour, l’amitié, le temps qui passe son autant de thèmes que l’on retrouve dans "Rester le même".