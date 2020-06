Jacques Mercier : "Ma voix n'était pas du tout radiophonique à l'époque"

Radio, télévision (principalement à la RTBF), théâtre, écriture... Au cours de plusieurs décennies, Jacques Mercier a croisé de nombreux artistes, chanteurs, cinéastes, acteurs... Sa drôle de vie est remplie de rencontres, de déceptions et de fous rires, une vie qu'il n'aurait jamais osé rêver et qu'il nous raconte aujourd'hui !

Jacques Mercier révèle la genèse de ce projet : "Au départ c'était pour raconter ma vie à mes enfants et petits-enfants. On ne fait jamais cela. Les parents en général ne disent pas 'quand j'avais 15 ans j'ai fait telle bêtise, quand j'avais 18 ans j'avais envie d'être pompier et mes parents n'ont pas voulu' par exemple. Puis je trouvais aussi intéressant d'avoir un regard d'aujourd'hui sur tout ce que j'avais fait tant que je me sentais encore jeune".

Jacques Mercier se rappelle aussi des règles plus strictes imposées aux animateurs radio liées à la mentalité de l'époque : "On ne pouvait pas rire sur antenne comme vous le faites tous les matins longuement". Le fait d'avoir souri ou ri à un commentaire ou une situation avait pour conséquence de recevoir des appels indignés d'auditeurs s'offusquant que des personnes rient sur la radio nationale explique-t-il. Les injures étaient évidemment proscrites sous peine de renvoi immédiat. Il recevait également des appels... de professeurs de diction assurant qu'il ne parlait pas bien à l'antenne !

Les micros étaient beaucoup plus larges également, ce qui n'a pas facilité l'adaptation vocale de Jacques : "Ma voix n'était pas du tout radiophonique à l'époque parce qu'elle ne passait pas bien dans ces gros micros. On prenait généralement des vrais comédiens pour animer".

L'ancien animateur livre également de nombreuses anecdotes, comme celle de l'organisation de concours à l'antenne, qui ont bien changé aujourd'hui : "En radio et en télé à l'époque on faisait écrire les gens quand il y avait un concours. Ils devaient attendre huit jours pour avoir un résultat".

Jacques Mercier c'est plus de 50 ans de carrière dans les médias. Il a donc vécu les années d'or de la RTBF notamment tout comme les grandes mutations dans l'univers médiatique. Il raconte : "Je commence dans les années 50. Moi à la maison il y avait encore un poste à galène (NDLR : récepteur à cristal inventé début du 20ème siècle pour capter les ondes radioélectriques) c'était inouï. Effectivement quand je suis rentré à la RTB en 1963, la radio était encore le plus grand média, on faisait des succès qui dépassaient de loin la télé. Puis j'ai suivi le noir et blanc, la couleur. Il y a eu une évolution qui ne s'est pas accentuée mais qui est tout à fait normale. On est passé par exemple dans la chanson du 78 tours au 45 tours au 33 tours. Cela changeait aussi les chansons qui pouvaient être plus longues".

Les introductions des disques

Jacques Mercier : "À l'époque, on ne pouvait pas rire sur antenne" - © Sonuma

Un autre changement qu'il raconte, celui de l'intervention d'un animateur sur l'introduction d'une chanson à l'antenne. "Cette pratique a commencé dans les émissions pour jeunes avec Claude Delacroix : Formule J, Jeunesse 66 etc. à la grande satisfaction des maisons de disque car évidemment jusque-là on pouvait encore enregistrer sur des gros magnétophones les morceaux mais on ne les achetait pas tandis que quand on a commencé à parler sur les introductions c'était un plaisir de les minuter. À l'époque on avait des chronos, on répétait avant dans son bureau pour tomber juste sur la première parole. On faisait des enchaînements, on y passait beaucoup de temps c'était une nouveauté incroyable" relate Jacques Mercier.

L'ancien animateur vedette se souvient également avec humour de sa mauvaise prononciation de l'anglais à l'antenne : "J'ai toujours très mal parlé anglais et comme je parlais mal anglais les auditeurs comprenaient le titre anglais alors que quand ils voyaient dans la vitrine de leur disquaire ils ne savaient pas du tout lequel c'était. Je me souviens du groupe Creedance Clearwater Revival. Phonétiquement on m'a expliqué comment le dire et quand j'ai pu le dire correctement, il n'avait plus de succès".