Jacques Borlée : "Il faut mettre nos champions en avant" - Extrait de Le 8-9 (207/275) - 25/10/2021 Jacques Borlée pour le livre Jacques Borlée - L'irréductible. Au cours de longs entretiens, Jacques Borlée s'est confié sur sa vie à son ami Alain van den Abeele. Ce dernier cherchait à mieux comprendre la personnalité de Jacques et a décidé de mettre par écrit les confidences. Jacques Borlée est un homme complexe : soit on le voit comme un héros, soit on le considère comme un agitateur. Dans tous les cas, il ne laisse personne indifférent. Ce livre nous permet de mieux le comprendre. Jacques nous partage son expérience en tant que sportif de haut niveau, sa vie d'entraîneur, ses doutes, ses combats, ses échecs mais aussi ses victoires avec ses enfants et sa famille du sport.