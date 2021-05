Iris Mittenaere face aux clichés sexistes en télé : "Cette couronne de Miss me sert autant qu’elle me dessert"

Dans un récent podcast produit par Télé-Loisirs et consacré aux femmes de télé, Iris Mittenaere n’a pas manqué d’évoquer les nombreux clichés sexistes qui subsistent et qu’elle a pu entendre à son égard dans le milieu.

Après Sophie Davant pour le premier épisode, c’est au tour d’Iris Mittenaere d’être l’invitée du nouveau podcast de Télé-Loisirs, intitulé Femmes de télé. Sacrée Miss France en 2016 avant d’être couronnée Miss Univers quelques mois plus tard, la jeune femme de 28 ans multiplie depuis les projets.

Entre l’animation télé, les chroniques quotidiennes sur Chérie FM, les shootings photos et sa marque de vêtements, Iris Mittenaere est une travailleuse acharnée. Elle déplore pourtant ne pas parvenir à se détacher de l’image que les médias lui prêtent : "Cette couronne de Miss Univers me sert autant qu’elle me dessert", confie-t-elle dans le podcast Femmes de télé.

Si dans la vie de tous les jours, l’animatrice se dit heureusement libre, ce n’est pas toujours le cas en télévision : "Déjà parce qu’on est une femme, tout simplement. On a facilement envie de nous en jupe, en talon et en décolleté. J’ai déjà eu plusieurs fois l’expérience sur quelques plateaux télé où l’on me dit 'T’es beaucoup en pantalon ! Tu mettrais pas une petite jupe la prochaine fois ?', ça existe toujours", regrette-t-elle avant de préciser : "Et je pense encore plus quand on est Miss, après c’est dommage. Je pense qu’on ne demande pas forcément aux hommes de s’habiller d’une certaine façon".