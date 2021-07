Inondations : vos témoignages à propos des sauvetages, sur VivaCité

La Une et VivaCité ont décidé de faire le relais de vos propositions et demandes d’aide mais également de vous proposer des témoignages inédits de personnes sur place.

Tania, habitante de Braine-le-Comte, était en vacances en camping avec son mari et ses enfants pour une semaine du côté de Theux, une commune fortement touchée par les inondations.

C’est dans la nuit de mercredi à jeudi qu’elle et sa famille ont été évacuées. "Mercredi matin, le ruisseau derrière le camping a commencé à monter assez rapidement. Ils ont fait évacuer les tentes mais les mobile-homes pouvaient rester. On n’avait pas à s’inquiéter niveau sécurité donc vers 22 heures, on est parti se coucher" témoigne-t-elle. "À 3 heures du matin tout s’est accéléré : on a vu l’armée venir nous chercher car une dame du camping qui paniquait a alerté les pompiers qui eux ne savaient malheureusement pas se déplacer".

Trois camions militaires et trois combis de police sont alors venus aux secours des vacanciers. Grâce à cet appel à l’aide, de nombreuses familles ont peut-être évité le pire et pour cause, elles étaient cernées par le torrent. "Le ruisseau devant le camping était remonté jusqu’au milieu du camping et le ruisseau qui se trouvait en haut du camping était sur le point de lâcher : on était complètement cerné. Nous ne pouvions même plus reprendre nos voitures pour retourner chez nous, tout était bloqué" explique cette maman de Braine-le-Comte.

Tania, son mari et ses enfants de 14, 8 et 2 ans ont été placés en lieu sûr, à la caserne de Spa. Elle tenait d’ailleurs à remercier leurs sauveurs "parce qu’ils ont vraiment tous été adorables les uns comme les autres, que ce soit les policiers ou les militaires".

Si cette famille s’en sort indemne physiquement, le choc post-traumatique semble la guetter : "C’est quand on voit les images qui passent en boucle à la télé qu’on se dit qu’on est chanceux parce qu’on est en vie. D’autres personnes ont eu bien pire que nous. Mais le traumatisme peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel moment, on ne s’y attend pas et après il faut se relever".