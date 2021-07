Inondations : Bouli Lanners loue l’entraide entre pompiers et bénévoles : "C’était humainement très fort"

La RTBF vous informe aussi de la situation heure par heure , alors que la décrue de la plupart des cours d’eau s’amorce lentement. Le 8/9 vous proposait donc une édition spéciale ce 16 juillet pour recueillir des témoignages et relayer l’aide qui s’organise entre concitoyens. Même les personnalités de notre plat pays se sont mobilisées, comme le comédien et réalisateur Bouli Lanners , qui habite sur les hauteurs de Liège.

Après les intempéries qui ont semé le chaos et la désolation en Belgique, les Belges sinistrés ont pu compter sur l’entraide et la solidarité de leurs voisins par l’intermédiaire de nombreux groupes Facebook .

Bouli Lanners a aidé les pompiers toute la nuit du 15 juillet pour secourir les personnes sinistrées vivant dans des bateaux, au Port des yachts sur la Meuse. Il avait normalement une journée de tournage, qui a été annulée à cause des intempéries. Le cinéaste ne pouvait donc pas rester les bras croisés toute la journée et s’est décidé à aider ses amis en ville.

"Je suis parti avec mes amarres, mon sac à dos et ma combinaison de plongée. Je me suis rendu au port de yacht où j’ai de nombreux amis sachant qu’ils étaient tous en détresse. Là-bas la situation s’est détériorée très vite. Les pompiers sont venus et on a travaillé ensemble avec des bénévoles, des sauveteurs et les pompiers toute la journée pour évacuer les gens prisonniers des péniches et sauver un maximum de bateaux" raconte-t-il.

Comme à de nombreux endroits en province de Liège, Namur et Luxembourg, le danger était bien évidemment présent constamment. "Il y avait de vraies urgences, des gens pouvaient mourir" assure-t-il. Si les pompiers disposaient d’une grande expertise et d’un courage sans faille, "ils ne sont pas assez riches en matériel pour pallier à ce genre de situation" souligne-t-il, d’où l’importance de faire appel à des bénévoles qui comme Bouli, disposaient de bateaux et matériel de plongée pour leur prêter main-forte.