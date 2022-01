In The Air reproduit une scène culte de Love Actually : Le 8/9 reste bouche bée face à ce tour de magie

In the Air un tour de magie sur "Love Actually" - Le 8/9 - 03/01/2022 Philippe Bougard d'In The Air a une nouvelle fois subjugué Le 8/9 avec des tours de magie étincelants et truffés de références aux fêtes de fin d'année. Le magicien a notamment réalisé un tour... sans parler, comme dans une célèbre scène de Love Actually.