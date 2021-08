In the Air réalise un tour de mentalisme hallucinant : gros coup de tonnerre dans Le 8/9

Les magiciens Clément Kerstenne et Philippe Bougard d'In the Air ont proposé de nouveaux tours de magie : une expérience psychologique avec une pièce de monnaie avant de réaliser un tour de mentalisme fabuleux sur des livres et sur Instagram.

In the air : tour hallucinant dans des livres et sur Instagram - Le 8/9 - 06/08/2021 Les magiciens Clément Kerstenne et Philippe Bougard d'In the Air ont proposé de nouveaux tours de magie : une expérience psychologique avec une pièce de monnaie avant de réaliser un tour de mentalisme fabuleux sur des livres et sur Instagram.

Les magiciens Clément Kerstenne et Philippe Bougard d’In the Air ont proposé de nouveaux tours de magie : une expérience psychologique avec une pièce de monnaie avant de réaliser un tour de mentalisme fabuleux sur des livres et sur Instagram. Chaque vendredi, Clément et Philippe vous feront vivre un moment magique en studio ! Ces deux amis magiciens ont développé leurs tours spécialement pour les auditeurs de VivaCité avec une approche unique pour chaque émission. Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Clément et Philippe rendront l’été fun et ne manqueront pas de vous époustoufler ! Philippe et Clément ont toujours le don d’épater et d’énerver à la fois Cyril et ses chroniqueurs avec des tours renversants, mais aussi de vous démontrer que la magie puise dans différentes disciplines scientifiques.

L’expérience de psychologie

Pour le premier tour du jour, les magiciens d’In the Air ont souhaité démontrer à l’aide d’une pièce de monnaie, que la magie, c’est aussi une question de psychologie. Funky Fab devait placer une pièce dans une de ses deux mains et Clément Kerstenne devait deviner laquelle renfermait l’objet. Avant de déterminer la main qui cachait la pièce, Clément a demandé si l’humoriste du 8/9 était droitier ou gaucher. En toute logique, "les personnes simples d’esprit commencent toujours par la main forte" explique le magicien liégeois avec humour, désignant la main droite de Funky Fab… qui contenait bien la pièce. ►►► À lire aussi : Abey Blue, avec Estelle, ancien talent de The Voice, offre un moment plein de délicatesse au 8/9 L’humoriste a droit à un deuxième essai et c’est cette fois Philippe qui pointe la main gagnante avec un principe bien défini : "généralement les gens changent de main pour tromper le magicien mais Fab a voulu avoir le magicien sans changer". En effet, la pièce était toujours dans la main droite. Difficulté supplémentaire, on rajoute une variable au tour : déterminer également si la pièce cachée est sur pile ou face. Pour deviner l’emplacement et la position de la pièce, les magiciens ont posé plusieurs questions à Funky Fab. Il devait répondre obligatoirement 'non' à chaque question et Clément et Philippe devaient tenter de deviner quand il mentait. Et 3 sur 3 pour les magiciens ! La pièce était à nouveau dans la main droite et était placée sur face.

Un tour 'foudroyant'

Mais ce tour n’était qu’une mise-en-bouche avant le véritable clou du spectacle de ce vendredi. Dans Le 8/9 continue, les deux magiciens avaient donné préalablement deux livres aux chroniqueurs. Ces derniers se sont répartis eux-mêmes les ouvrages : un livre jaune intitulé Une ville méconnue pour Livia, un livre bleu, Un imper au féminin, pour Aaron. Cyril a ensuite donné le nombre 117. Livia a dû lire la première ligne de cette page et choisir un mot assez long, de plusieurs syllabes et se concentrer sur celui-ci. Bien évidemment, demandant au préalable s’il s’agissait bien d’un mot féminin et indiquant un métier, Clément et Philippe ont deviné celui-ci : 'institutrice'. Ils passent ensuite au mot d’Aaron, qui pouvait ouvrir le livre à la page de son choix et choisir le mot le plus difficile qu’il trouvait. Les deux mentalistes ont juste demandé quelle était la première lettre de celui-ci : la lettre F. Ils ont ensuite déduit correctement le mot 'foudroyant'. Bluffés par ce tour de mentalisme, Cyril et ses chroniqueurs vont être encore davantage époustouflés dans les secondes suivantes : sur le compte Instagram d’In the Air, les deux magiciens avaient publié 16 heures avant l’émission, une photo d’eux avec le mot… foudroyant ! Quel coup de tonnerre dans Le 8/9 !

