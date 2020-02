Il y a bien une différence de niveau entre le tennis masculin et le tennis féminin

Ce matin focus sur l'Open d'Australie qui a vu une folle bataille entre Novak Djokovic et Dominique Thiem chez les hommes et la victoire d'une novice Sofia Kenin chez les filles qui signe sa première victoire en Grand Chelem.

Le régard de Thibaut Roland

Oui, il y a bien une différence hommes femmes dans le tennis.

A"regardez ces hommes, modèles de constance et d'excellence" qui arrivent à rester au sommet depuis plus de 10 ans" et sur sa face B "oh diable la carrière de ces femmes ressemble aux montagnes russes de Bellewaerde" si Dominique Thiem avait été une femme, voilà longtemps qu'il aurait remporté un Grand Chelem".

Et c'est là qu'on voit que le sexisme a encore de beaux jours et de belles nuits devant lui surtout quand on entend les experts du dimanche nous dire que si aucune joueuse du circuit WTA n'arrive à enchaîner les victoires, c'est parce que cela exige un mental d'acier et une volonté à toute épreuve. C'est tout juste si certains ne nous disent pas "ouais mais tu connais les femmes, leurs sautes d'humeur. Hé Roger, si on n'est pas là pour les remettre debout, elles s'envolent comme des brindilles". Tout ça, c'est des conneries. Et d'ailleurs, on peut essayer d'expliquer ensemble cette différence entre le tennis masculin et le tennis féminin

Explication numéro 1: le hasard de l'histoire.

Chez les hommes, on a en même temps trois monstres sacrés qui pulvérisent tous les records. Federer est à 20 GC, Nadal à 19, Djokovic à 17. A eux trois, ils ont remporté les 13 derniers GC, ne laissant aux autres que les miettes. C'est un cas unique dans l'histoire qui n'a pas d'autre explication logique que la force du hasard. Dans n'importe quelle autre génération, des Dominique Thiem, des Stan Wavrinka auraient empilé les coupes dans l'armoire de belle-maman.

Explication numéro 2: le circuit féminin a changé.

Il y a aujourd'hui beaucoup plus de joueuses de qualité sur le circuit. Ce qui rend la force physique non pas plus anecdotique mais moins décisive. Il fut un temps où les Davenport, Williams, Mauresmo et même Clijsters pouvaient se reposer sur leur puissance quand elles avaient oublié leur technique sur la table du salon... ce serait aujourd'hui impossible.

Explication numéro 3: le tennis féminin n'est pas régi par les mêmes principes.

Petit exemple: le jeu de services. Chez les hommes, le jeu des services est beaucoup plus déterminant. Un jour du top 30 disons remporte environ 70 voire 80 de ses jeux de service aux termes d'échange relativement courts. Chez les femmes, une numéro 1 mondiale remporte environ 60% de ses jeux de service et tous les jeux sont âprement disputés avec des échanges très longs de fond de court. Or le jeu de fond de court est évidemment beaucoup plus aléatoire qu'un ace ou qu'un service gagnant. D'où des résultats plus variables. Idem pour le jeu au filet: un homme qui monte au filet remporte plus souvent le point qu'une femme qui monte au filet pour des raisons de taille et d'amplitude tout simplement.

Tout ça pour vous dire que n'essayez pas d'opposer le tennis masculin et féminin.